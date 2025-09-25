I soliti violenti

Cultura e spettacoliEmilia Romagna a Ballando con le stelle 2025: i concorrenti
25 set 2025
AMALIA APICELLA
Cultura e spettacoli
Emilia Romagna a Ballando con le stelle 2025: i concorrenti

Dalla Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), a Martina Colombari e Andrea Delogu, passando per Paolo Belli, che da co-conduttore scende in pista come ballerino vip. Nel cast anche il ballerino Chiquito. Tutto pronto per 20esima edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci

Ecco i concorrenti emiliano romagnoli dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle: Paolo Belli, Martina Colombari, Chiquito (Yovanny De Jesus Moreta Felis), Andrea Delogu e la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini)

Ballando con le stelle” torna, sabato 27 settembre, in prima serata su Rai 1. Quella che sta per cominciare è la ventesima edizione del varietà di danza, condotto da Milly Carlucci, che vedrà all’interno del cast ben quattro concorrenti emiliano-romagnoli. Dalla Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), a Martina Colombari e Andrea Delogu, passando per Paolo Belli, che da co-conduttore scende in pista come ballerino vip. Nel cast anche “Chiquito”, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta Felis, ballerino dominicano classe 1981, che abita a San Mauro Pascoli (Cesena).

Continua a leggere questo articolo

