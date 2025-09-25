Emilia Romagna a Ballando con le stelle 2025: i concorrenti

“Ballando con le stelle” torna, sabato 27 settembre, in prima serata su Rai 1. Quella che sta per cominciare è la ventesima edizione del varietà di danza, condotto da Milly Carlucci, che vedrà all’interno del cast ben quattro concorrenti emiliano-romagnoli. Dalla Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), a Martina Colombari e Andrea Delogu, passando per Paolo Belli, che da co-conduttore scende in pista come ballerino vip. Nel cast anche “Chiquito”, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta Felis, ballerino dominicano classe 1981, che abita a San Mauro Pascoli (Cesena).