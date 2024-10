Pasta Day 2024, l'Emilia Romagna e i suoi piatti nella hit dei più amati all'estero

Bologna, 25 ottobre 2024 - Come ogni anno il 25 ottobre si celebra il Word Pasta Day, una giornata interamente dedicata a uno dei simboli della cucina italiana, amato e riconosciuto a livello globale.

In Emilia-Romagna, abbiamo l'imbarazzo della scelta tra i tortellini, cappelletti o tagliatelle. La regione è quindi la culla di una delle cucine più conosciute e apprezzate al mondo con dei veri e proprio riconoscimenti a livello nazionale. Ad esempio la guida 50 Top Italy, ha scelto proprio un ristorante bolognese come migliore in Italia ovvero l'Antica Osteria del Mirasole più precisamente a San Giovanni in Persiceto.

E ancora, è proprio nella nostra regione che si trova uno dei piatti che, secondo la ricerca realizzata da Unione Italiana Food in collaborazione con il Touring Club Italiano, rientra nella Top 3 tra le ricette di pasta più amate dai turisti stranieri: l'intramontabile Lasagna. La nostra specialità è al secondo posto, preceduta solo dalla carbonara.

Ma quali sono le altre tipologie di pasta regionali, capaci di far smuovere turisti da tutto il mondo?

Vediamo insieme la lista prelibata in Emilia Romagna.