L'Emilia-Romagna a Sanremo 2025: cantanti, tributi e premi

Bologna, 10 febbraio 2025 - Tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio al teatro Ariston.

A capo della conduzione ci sarà Carlo Conti, ruolo che che aveva già ricoperto in precedenza dal 2015 al 2017. Sul palco ovviamente non mancherà lo spirito emiliano romagnolo: saranno tanti i protagonisti provenientI dalla regione o che in qualche modo nel corso della loro vita sono stati influenzati dalle nostre tradizioni.

Artisti come Gaia, Brunori Sas o Marcella Bella si esibiranno con i loro inediti sul palco mentre invece alla bolognese Elettra Lamborghini spetterà la co-conduzione della terza serata. Non mancheranno tributi a cantanti come Lucio Dalla e Cesare Cremonini che hanno segnato la storia della musica italiana e non solo, partendo dalle due Torri.