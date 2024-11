Da Elettra Lamborghini a Laura Pausini: serata da ‘paura’ ad Halloween per i vip dell’Emilia Romagna

Bologna, 1 novembre 2024 – Elettra Lamborghini in versione cow-girl, con il trucco a tema Hallloween. Il mitico Vasco Rossi fa gli auguri di Halloween pubblicando la foto da West Hollywood. Cena a tema a casa dell’attore Stefano Accorsi. “Happy Halloween” scrive Laura Pausini da Londra in una cornice tipica del Dia de los Muertos.

Alcuni dei volti più noti dell’Emilia Romagna hanno festeggiato la notte da brividi partecipando a party o feste in casa. E hanno condiviso con i tantissimi follower immagini a tema.

Anche il Blasco ha augurato “Happy Halloween” ma dal West Wood Halloween Carnaval, una delle feste di Halloween più spettacolari al mondo. Il “provocatore” di Zocca, in provincia di Modena, indossa un bomber rosso e un copricapo colorato.

Mentre la collega Orietta Berti, di Cavriago (Reggio Emilia) ha pubblicato le foto con i nipotini. Ha fatto impazzire i fan la foto della cantante e conduttrice televisiva bolognese Elettra Lamborghini.

Laura Pausini (di Solarolo, in provincia di Ravenna) con un trench fucsia, in tutto il suo splendore, ha pubblicato una foto coloratissima, tra zucche e fiori. Si trova in Inghilterra, a Londra, tappa del suo tour mondiale, il World Tour Winter 2024.

Halloween “casalingo”, a Milano, pieno di zucche per l’attore e regista bolognese Stefano Accorsi. Due bambini si nascondono dietro le zucche e lui tagga una foto scrivendo divertito “Pura paura. Paurissima”.