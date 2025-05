Da Mennea al genio di Nureyev. L’uomo che massaggiò i grandi

Addio al marchigiano Nazareno Rocchetti, l’artista del fuoco che fu maratoneta e soprattutto preparatore atletico e fisioterapista di grandi campioni dello sport e non solo, da Pietro Mennea a Gelindo Bordin, fino al tennista Bjorn Borg e al ballerino Rudolf Nureyev. Si è spento ieri all’ospedale anconetano di Torrette, aveva 78 anni.

Nato a Filottrano nel 1947, divenne fisioterapista della nazionale azzurra di atletica, lo chiamavano "l’uomo che sussurrava ai muscoli". Storico il suo rapporto col grande Mennea: c’era anche lui a Città del Messico, il 12 settembre 1979, il giorno del 19’72’’ alle Universiadi. Memorabile l’apparizione sui teleschermi col maratoneta Bordin appena vincitore olimpico a Seul nel 1988. E che dire del rapporto con Nureyev, che rimise in piedi sistemandogli la schiena a Reggio Emilia per il Don Chisciotte. "Mi chiese di lavorare in esclusiva per lui – raccontò –, ma rifiutai: la libertà è magnifica". E ancora: Sara Simeoni, Alberto Tomba, Valentina Vezzali e tanti altri.

Nella seconda parte della vita Rocchetti si era ritirato a Cingoli, nelle campagne maceratesi, dove aveva dato vita al suo atelier di scultore col fuoco: legno, pietra, metallo. Il suo "Cristo delle Marche" in granito nero africano, alto quasi tre metri, si eleva abbracciando la regione da una collina nel territorio di Avenale. Ridivenendo bimbo sul filo dei ricordi, scrisse un libro: "Babbo, cosa c’è al di là del mare?"