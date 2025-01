Dai gelati fino alla pasticceria. Al Sigep la fiera della dolcezza

di Giuseppe Catapano

Si alza il sipario. Apre oggi i battenti alla fiera di Rimini la 46esima edizione di Sigep World, manifestazione di riferimento internazionale per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza organizzata da Italian Exhibition Group. "Sarà l’edizione più grande di sempre" l’istantanea di Ieg. Anche perché verranno utilizzati i due nuovi padiglioni temporanei che porteranno a 138mila metri quadrati lo spazio espositivo, con 1.300 brand rappresentati in fiera. L’evento di punta per il settore del foodservice riunirà a Rimini oltre 3mila buyer provenienti da tutto il mondo con la novità della presenza dell’Arabia Saudita come country partner.

Alla cerimonia d’apertura (ore 11.30) saranno presenti tra gli altri il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni. A fare gli onori di casa il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti. Ampio spazio, nel corso della rassegna, sarà dedicato alle nuove tendenze del foodservice. Il settore del gelato artigianale nel 2024 è cresciuto a livello europeo e l’Italia si conferma leader con un fatturato vicino ai 3 miliardi. Anche la pasticceria registra un incremento (+5%), il settore pizza si conferma solido considerando che solo in Italia vengono sfornati ogni anno 2,7 miliardi di ‘esemplari’. Per il pane consumi in crescita dell’1,5% e un fatturato complessivo di 13 miliardi di euro, il caffè italiano brilla sui mercati internazionali con un export di 2,3 miliardi di euro. Su tutti, spicca il successo delle macchine da caffè, il cui export rappresenta il 75% del fatturato complessivo.

Tra le principali novità di Sigep 2025 il Sustainability district che spicca come nuova area dedicata alla promozione di pratiche virtuose nelle filiere del caffè e del cacao. Un altro punto centrale sarà Taste of tomorrow, il progetto che celebra l’innovazione nel mondo del gelato. E ancora, il premio all’innovazione di aziende e startup, intitolato a Lorenzo Cagnoni, dedicato alle startup più innovative nel settore con particolare attenzione a categorie come innovazione digitale, sostenibilità e packaging.

Sigep rafforza il suo carattere internazionale: oltre 520 top buyer da 79 Paesi hanno aderito al Top buyer program, rappresentando nazioni come Stati Uniti, India, Canada, Brasile, Turchia e molti altri, inclusi Sud America, Sud Est Asiatico e Paesi del Golfo. Al Premium program europeo si attendono oltre 2.500 buyer da 15 Paesi, con Spagna, Germania e Francia in testa. Inoltre, la fiera riminese ospiterà 40 eventi internazionali con oltre 60 speaker da tutto il mondo. Intanto Rimini si prepara a ospitare il maxi-evento: i padiglioni apriranno alle 10 per limitare l’impatto sulla mobilità urbana, sulle strade della città ci saranno più bus, oltre 50 treni fermeranno a RiminiFiera e dieci convogli speciali giornalieri collegheranno Cattolica e Santarcangelo. Esordirà il collegamento aereo diretto Rimini-Monaco di Baviera.