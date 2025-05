Derby di basket a porte chiuse dopo gli scontri fra tifosi . Il sindaco di Rimini: "Vergognatevi". Forlì: "Daspo a vita"

I fatti di violenza avvenuti martedì scorso a Rimini, in occasione della semifinale playoff di A2 tra il RivieraBanca Basket Rimini e l’Unieuro Forlì, hanno scosso profondamente l’ambiente sportivo e le due città. Un gruppo di circa 50 tifosi forlivesi ha aggredito alcuni sostenitori riminesi nei pressi del bar "Quattro Dodici 412", provocando danni materiali, ma senza feriti. La polizia ha identificato i responsabili, e le indagini sono in corso. In risposta, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso di imporre il divieto di pubblico per le prossime partite della serie.

La Pallacanestro Forlì 2015 ha immediatamente preso le distanze dagli aggressori, condannando fermamente l’accaduto e chiedendo il Daspo a vita per i responsabili. L’incidente ha sollevato una dura reazione anche da parte del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha parlato di "vergogna", esprimendo la sua indignazione per il comportamento di una minoranza.