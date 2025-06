Donna ritira la querela, ma lui resta ai domiciliari

Denunciato per stalking da una ravennate e poi condannato, un fiorentino 30enne è costretto a rimanere ai domiciliari col braccialetto, anche se nel frattempo lei ha ritirato la querela. "È una situazione kafkiana – spiega il difensore, l’avvocato Mattia Alfano –. Abbiamo presentato ormai da una decina di giorni alla corte di appello di Bologna l’istanza di revoca della misura, poiché il reato è estinto, di fatto, per via della remissione di querela. Nessuno decide". La vicenda nasce sui social. Il 30enne ‘conosce’ su Instagram una 40enne di Ravenna. La vuole incontrare, ma i due non si vedono mai, anzi alle sue insistenze lei lo denuncia per stalking.