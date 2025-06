Duplice omicidio, un mese per estradizione

Bisognerà attendere "almeno un mese" per l’estradizione in Italia di Gennaro Maffia (foto), il 48enne arrestato in Spagna e accusato del duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, il 2 giugno a Bologna. Lo ha detto il questore Antonio Sbordone. Fermato all’aeroporto di Barcellona, ora è detenuto a Madrid. "Finché non lo avremo qui, credo che potranno emergere poche novità", ha aggiunto Sbordone, dicendosi convinto che "sia stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e nei tempi giusti". Per il questore, sulla vicenda "c’è poco da chiarire, tuttavia una volta che verrà qui e sarà interrogato, potrà dare indicazioni".