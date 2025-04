Ecco la leadership femminile

Nell’ambito del progetto BCC OPEN, la BCC ravennate, forlivese e imolese ha promosso due incontri dedicati alla leadership femminile. Il primo con Nadia Padovani (foto), vedova di Fausto Gresini, oggi alla guida del Team Gresini Racing in MotoGP (nella foto un momento dell’incontro). Una donna che grazie alla sua determinazione e coraggio ha ottenuto risultati importanti. Il secondo incontro con la sociolinguista Vera Gheno, sul linguaggio inclusivo come strumento per superare stereotipi e promuovere equità, inclusione e responsabilità sociale.