Aeroporti in Emilia-Romagna, de Pascale: “Non solo Bologna, strategia per farli crescere tutti”

Bologna 5 febbraio 2025 – L’aeroporto Marconi di Bologna è in crescita. E dopo aver raggiunto i 10,8 milioni di passeggeri nel 2024 guarda all'obiettivo di 12 milioni per il 2030. Lo conferma il presidente dell'aeroporto di Bologna, Enrico Postacchini, nell'ambito del primo ‘Airport day’, l'evento promosso da Assaeroporto e dalle società di gestione aeroportuale associate nell'ambito del convegno "Tra economia e turismo: Aeroporto di Bologna come catalizzatore dello sviluppo territoriale". In collegamento online col Marconi altri 17 scali in tutta Italia.

Una rete per sostenerli

In quest'ottica il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale guarda al futuro della rete aeroportuale regionale, ricordando che l'obiettivo di Viale Aldo Moro è accompagnare "i nostri quattro scali, individuando una strategia comune per sostenerli". L'intento di de Pascale, quindi, nonostante i numeri non premino al momento gli scali di Parma e Forlì, ma quelli di Bologna e Rimini, resta quello di non sacrificarne nessuno: "Servono studi dettagliati, ma il trend dei prossimi 10-15 anni è di crescita, quindi è sensato mantenerli tutti".

Il nodo rumore

Il problema del rumore del Marconi "è annoso perché è insito proprio nell'attività di un aeroporto, quindi fa parte della coesistenza con le comunità in cui si opera. Noi abbiamo sempre ottemperato e continueremo a ottemperare e seguire quelle che sono le indicazioni delle normative", assicura Postacchini all'indomani dell'incontro tra l'assessora regionale Irene Priolo e la vicesindaca di Bologna Emily Clancy in previsione dell'approvazione del Piano di risanamento acustico. "Ci sono delle norme e le norme vanno rispettate, questo è un punto tautologico - nota il presidente de Pascale - Il dibattito sul limite di crescita dell'Aeroporto di Bologna è un dibattito che non è politico, è un dibattito tecnico: ci sono delle norme acustiche, delle norme ambientali che ci dicono qual è il limite massimo di crescita e di sviluppo dell'Aeroporto. Poi io dico: si può crescere in quantità, ma si può crescere anche in qualità". Quindi anche per Bologna "si può delineare un limite massimo di crescita a cui può arrivare, considerando parametri fisici, ambientali e tecnici".

Boom turismo: quanto vale

Connesso con lo sviluppo aeroportuale c'è chiaramente il turismo, come dimostra una ricerca di Bologna Welcome, presentata dal direttore generale della Fondazione Patrik Romano che ha messo a confronto i numeri degli ultimi 10 anni. Numeri che confermano la crescita del turismo nella Città metropolitana con arrivi in aumento del 59%, passando da oltre 1,6 milioni nel 2014 a più di 2,6 milioni nel 2024. Ma il dato più importante è il balzo in su delle presenze (cioè i pernottamenti) a più 78% da oltre 3,2 milioni di 10 anni fa a 5,8 milioni dell'anno scorso. Tendenze in linea coi dati legati a Bologna città che segnano aumenti ancora più significativi: +66% degli arrivi (da 1,1 milioni a 1,8 milioni) e +90% di presenze (da 2,1 milioni a 4 milioni). "Questi dati - spiega l'ad del Marconi, Nazareno Ventola - si sposano perfettamente con i numeri di crescita del nostro scalo negli ultimi 10 anni. I passeggeri, infatti, sono passati da 6,5 milioni del 2014 a 10,8 milioni del 2024 con un raddoppio dei passeggeri internazionali che passano in una decade da 1,4 milioni nel 2014 a 3,3 milioni nel 2024.

L'impatto economico? Vale un miliardo di euro con un impatto occupazionale di 20.800 posti". Il sindaco Matteo Lepore - che l'estate scorsa aveva bacchettato il Marconi per le criticità per il surplus di viaggiatori - guarda con favore i nuovi investimenti "a cuore aperto" in corso. E, in vista di un maggiore collegamento tra il Marconi e la città, il sindaco annuncia il prossimo obiettivo: "L'attivazione di un bus pubblico, sostenibile, non concorrente col People mover già a partire dall’estate".

“Passante? O quello di mezzo o nulla”

Dai cieli al trasporto su gomma, si passa a parlare di Passante. De Pascale, infatti, dopo aver ribadito la necessità dell'opera replica all'ex viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, oggi capogruppo alla Camera di FdI: "O si fa il Passante di mezzo o non si fa nulla. Dire che si debba fare il Passante Sud ricominciando da capo è una presa in giro".