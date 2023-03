Aeroporti Rimini e Forlì, partenze per Praga con 20 euro: tra le mete anche Lourdes e Grecia

Bologna, 21 marzo 2023 – C’è chi già sogna di aprire lettini e ombrelloni. E chi invece preferirà scoprire città d’arte in Italia e all’estero. Le destinazioni negli aeroporti di Forlì e Rimini sono infatti tra le più varie, così come le offerte delle compagnie aeree in vista della bella stagione. Ne è un esempio il volo che decolla dal Fellini di Rimini, diretto a Praga, domenica 30 aprile, dove il biglietto di andata parte da un costo di soli 19,99 euro (ovviamente, il prezzo tenderà ad aumentare a seconda dei bagagli che si decide di portare con sé). In volo con la primavera [Missing Caption] Il 20 maggio, invece, si potrà volare da Rimini fino a Londra con un prezzo base di 26 euro e approfittare di un biglietto a basso costo per visitare la capitale inglese. Ma non solo. Tra le mete più amate c’è anche Budapest: chi vorrà cogliere l’occasione di raggiungere questa città senza spendere troppo, potrà infatti fare i bagagli il 12 maggio, con un volo in partenza dal Fellini e diretto in Ungheria a partire da 24,99 euro. Buone notizie anche per gli amanti del Bel Paese, che quest’estate vorranno...