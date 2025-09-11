Affitti: caccia all’offerta, i quartieri più ricercati. Dove vivere senza spendere una follia

Bologna, 11 settembre 2025 – E’ ormai cosa nota che in ogni città dell’Emilia Romagna e d’Italia ci siano zone dove vivere è diventato proibitivo. E’ caccia all’affitto più ragionevole. Anche perché tra bollette, spese fisse e costo della vita in generale sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese, anche quando hanno hanno un lavoro fisso. A tal proposito, c’è una recente indagine di Idealista che mette in evidenza come tra i quartieri più ricercati da chi vuole affittare casa in Italia spunti sempre più spesso e volentieri la provincia.

In Emilia-Romagna i quartieri più cercati sono a Rimini, Forlì, Reggio Emilia, Bologna e Modena. Rimini in particolar modo è molto gettonata.

Vista la difficoltà (per vari motivi) di vivere in centro si cerca casa in quartieri limitrofi come Torre Pedrera-Viserba-Riminifiera (l’indicatore di domanda relativa è 44) o Gaiofana-Gros-Montescudo (43).

Se passiamo a Reggio Emilia, sono numerose le ricerche che riguardano San Maurizio-Villaggio Stranieri-Bazzarola (41), Codemondo-San Bartolomeo (39) oppure più vicino al centro ma anche ad alcune facoltà universitarie Mirabello-Ospizio (38).

Con lo stesso indice risulta Fossalta-San Damaso-San Donnino alle porte di Modena, una buona collocazione per raggiungere le diverse sedi di Unimore per esempio.

Se si rimane in tema Università non si può non citare Bologna. Tra i quartieri più cercati: Navile-Corticella (40), Borgo Panigale (31).

Infine in classifica troviamo Forlì, ma questa volta la zona cercata è il centro (43). Per quanto riguarda Cesena, la spunta il quartiere Fiorenzuola (36) ben fuori città, non così distante dall’ospedale Bufalini o dallo stadio Manuzzi.