Emilia Romagna, 8mila imprese aperte nei primi 3 mesi del 2025: ma il saldo è negativo

Bologna, 29 maggio 2025 - Sono 8.324 le nuove imprese aperte nei primi tre mesi del 2025 in Emilia-Romagna. Considerando, nello stesso lasso di tempo, 8.965 chiusure il risultato è un saldo negativo di 641 aziende, per un totale complessivo di 432.247 realtà imprenditoriali attive in regione. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna sull'andamento demografico delle imprese al 31 marzo scorso.

In dettaglio, viene evidenziato nello studio, nel periodo compreso tra gennaio e marzo, le cessazioni sono diminuite "decisamente scendendo a quota 8.965, rispetto alle 9.788 registrate nello stesso trimestre del 2024, e rispetto alle oltre 10.000 dei primi tre mesi del 2020" con un saldo sì negativo ma risultato "il più contenuto riferito al primo trimestre degli ultimi quattro anni". A livello nazionale, l’andamento negativo è risultato meno dinamico (-0,05%) e nelle principali regioni del Nord-Italia il tasso demografico dichiarato è risultato più pesante di quello emiliano-romagnolo in Piemonte (-0,33%) ed in Veneto (-0,28%), mentre il saldo è stato sostanzialmente stabile in Lombardia (-0,04%).

Il saldo dei primi tre mesi è negativo (-617 imprese, -1,2%), ma è il più contenuto nello stesso trimestre degli ultimi dieci anni.

La variazione è stata determinata dall’agricoltura (-611 imprese, -1,3%) e dalla pesca e acquacoltura (-45 imprese, -2%).

Il saldo dei primi tre mesi è stato negativo (-175 imprese, -0,4%) ma è il più contenuto nel primo trimestre degli ultimi dieci anni.

È cresciuto il sotto-settore della riparazione e manutenzione di macchine (+26 unità, +0,6%) ed è rimasto sostanzialmente stabile il numero delle imprese specializzate nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+2 unità, +0,5%).

Al contrario sono diminuite le imprese dell’industria della moda (-38 imprese, -0,7%), l’industria alimentare (-36 imprese, -0,7%) e quelle del fondamentale settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca (-31 imprese, -0,8%). In flessione numerica anche l’industria del legno con una riduzione meno consistente, ma sensibilmente più rapida (-24 imprese, -1,2%).

Saldo negativo nei primi tre mesi del 2025 per questo settore (-44 imprese, -0,1%) risultato, comunque, lontanissimo rispetto all’ampiezza di quelli prevalenti fino al 2020.

Il numero delle imprese è rimasto sostanzialmente stabile (-96 unità, -0,04%) risultato frutto di apporti positivi da parte della quasi totalità dei settori che ne fanno parte, con l’eccezione sostanziale del commercio e del trasporto e magazzinaggio.

In negativo commercio all'ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli (-533 unita, -0,6%), anche se con una consistenza inferiore a quella dello stesso trimestre del 2024.

A determinare il risultato complessivo il commercio all’ingrosso (-295 unità, -0,9%) e il commercio al dettaglio (-299 unità, -0,7%). Entrambi, però, con risultati meno ampi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Gli altri servizi diversi dal commercio hanno registrato una nuova crescita nel numero delle imprese (+437 unità, +0,3%), anche più consistente di quello dello scorso anno. Il contributo più rilevante è dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+123 unità, +0,6%).

In crescita anche le attività finanziarie e assicurative (+95 unità, +0,9%), e l’aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese (+91 unità, +0,6%).

Prosegue l’ampiamento della base imprenditoriale delle attività immobiliari (72 unità, +0,2%) e dei servizi di informazione e comunicazione (+68 imprese, +0,7%).

Variazione solo marginalmente negativa per le imprese dei servizi di alloggio e ristorazione (-12 unità, -1%). Il risultato è il frutto della compensazione tra il calo delle imprese della ristorazione (-83 unità, -0,3%) e della crescita di quelle del comparto dell’alloggio (+71 imprese, +1,3%).

E così l’unico sostanziale contributo negativo è venuto dalle dichiarazioni delle imprese del trasporto e magazzinaggio (-61 unità, -0,5%).

Prosegue la crescita delle società di capitale (+787 unità, +0,6%) anche se con un ritmo lievemente rallentato rispetto all’inverno del 2024.

In diminuzione le società di persone (-614 unità, -0,8%) e le ditte individuali (-706 unità, -0,3%), ma con un saldo negativo che ha quasi dimezzato la sua ampiezza rispetto al primo trimestre 2024. In calo anche le altre forme giuridiche, prevalentemente date da cooperative e consorzi (-78 unità, -0,8%).