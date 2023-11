Assicurazioni auto in Emilia Romagna, dati in aumento in tutte le province: ecco la classifica

Bologna, 9 novembre 2023 – La corsa della polizza auto in Emilia Romagna procede spedita. L'assicurazione di un veicolo a quattro ruote in regione è cresciuta in modo esponenziale, tanto da raggiungere, in soli 12 mesi, quota 521,14 euro, 110 euro in più rispetto a settembre 2022.

I dati raccolti dall'osservatorio di Facile.it, testimoniano quindi una maggiore attenzione dei cittadini emiliano-romagnoli per l'assicurazione Rca (responsabilità civile autoveicoli), con l'incremento attuale che risulta in linea con i parametri nazionali: +27,6% in Emilia Romagna a fronte di una crescita del +27,9% in Italia.

La classifica dei rincari

A guidare la classifica dei rincari c'è Modena, che ha visto un aumento del 36,1% a settembre 2023, rispetto a settembre 2022. Al gradino più basso Ravenna, con un rialzo delle tariffe del 18,4%.

In valori assoluti, rispetto allo scorso anno Rimini è invece risultata essere la provincia più cara della regione, mentre Forlì-Cesena la più economica.

La classifica dei premi medi

Il dato positivo riguardo i premi medi, invece, è che gli incrementi hanno raggiunto la doppia cifra in tutte le province emiliano romagnole. Bologna ha il premio medio Rc Auto più alto dell'Emilia Romagna, con 542,31 euro e il +30,1%, seguita da Ferrara (487,94 euro, +21,7%) e Forlì Cesena (484,66 euro, +24,7%).