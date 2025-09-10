Assunzioni, previste 11mila: quali le professioni più richieste a Forlì, Cesena e Rimini

Cesena, 10 settembre 2025 – Informatici, ingegneri, medici e personale sanitario. Sono queste le professioni che saranno più richieste, secondo l’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con il ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Camere di Commercio, per i prossimi cinque anni in Italia. Da un focus più dettagliato, nella provincia di Forlì Cesena, la Camera di Commercio della Romagna rileva che sono 11.710 gli ingressi programmati dalle imprese (assunzioni a tempo indeterminato e determinato) per il trimestre settembre-novembre 2025.

Gli ingressi previsti nel mese di settembre nell’area più vasta di Forlì, Cesena e Rimini, sono 8.300, di cui 4.520 a Forlì-Cesena e 3.780 a Rimini. Il dato rappresenta il 16,6 % del valore regionale (50.000 entrate programmate) corrispondente all’8,8% degli ingressi previsti in Italia (569.000).

L’incidenza della regione sul dato nazionale è costante, ma con il finire della stagione turistica e con il calo della presenza di lavoratori stagionali estivi, si nota nell’area della Romagna una piccola perdita di entrate di lavoro (di 4 punti percentuali rispetto all’Emilia-Romagna).

Ma quali sono i settori in cui è più urgente la richiesta di personale? L’occupazione, in provincia, nei prossimi tre mesi riguarderà principalmente cinque settori di attività. Restano al primo posto i servizi di alloggio, ristorazione e turismo con 730 entrate, il commercio con 640 ingressi previsti, i servizi alle persone con 550 ingressi, le costruzioni con 370 e le Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco con 360 entrate. I contratti a tempo determinato saranno i più diffusi, con una previsione dell’83% sul totale. Una quota pari al 28% delle assunzioni riguarderà invece giovani con meno di 30 anni, mentre il 22% delle imprese prevede di assumere personale immigrato.

Resta cruciale il problema di trovare personale qualificato: nel 56% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 47 casi su 100 si prevedono difficoltà costanti a trovare i profili desiderati. Da uno sguardo su un futuro più a lungo raggio (2025-2029) il mercato del lavoro italiano potrà esprimere un fabbisogno compreso tra 3,3 e 3,7 milioni di occupati.

La maggior parte del fabbisogno sarà determinata dalle necessità di sostituire i lavoratori in uscita dal mercato del lavoro (dall’82 al 93% del totale); la parte rimanente riguarderà le professioni emergenti. Diversi fattori di rischio potrebbero influenzare queste previsioni: tra cui il rallentamento del commercio internazionale, l’aumento dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime con conseguente accelerazione dell’inflazione, oltre all’incertezza dovuta alla diffusa instabilità geopolitica. Si stima, inoltre, che la piena attuazione del Pnrr potrebbe generare fino a 809.000 posti di lavoro tra il 2025 e il 2029.