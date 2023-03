Le aziende aerospaziali dell’Emilia Romagna sbarcano alla Nasa

Il governatore Bonaccini in visita alla NASA

Bologna, 29 marzo 2023 – Il comparto aerospaziale dell’Emilia Romagna a braccetto con i grandi. Le aziende del nostro territorio ‘sbarcano’ alla Nasa: la missione della Regione in corso a Houston ha fatto tappa a Clear Lake City, nella storica sede della Nasa, nel primo centro dedicato al volo umano nel 1961.

Ieri l’incontro che il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, assieme all’astronauta Luca Parmitano, hanno avuto con William Harris, amministratore delegato dello Space Center Nasa, e Daniel Jacobs, responsabile dei progetti di collaborazione internazionale.

Con loro il viceministro alle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini, e il tenente colonnello Gaetanofabrizio Tavano per il ministero della Difesa. E le aziende emiliano-romagnole attive nel settore aerospaziale, di ogni provincia, che prendono parte alla missione, che hanno potuto presentare i loro progetti”.

Bonaccini e Colla: “Infinite applicazioni per la ricerca”

“Parliamo di un settore strategico, ad alto valore aggiunto, con importanti ricadute a livello scientifico e industriale - hanno sottolineato il presidente Bonaccini e l’assessore Colla -. Acquisizione di dati satellitari per l’agricoltura, l’ambiente, il meteo; studio di nuovi materiali; salute, alimentazione, farmaceutica. Sono moltissime le applicazioni della ricerca in campo aerospaziale. Per questo la filiera regionale della space economy sarà sempre più strategica, soprattutto se integrata con le maggiori reti internazionali: e non c’è dubbio che Houston e la Nasa rappresentino la massima opportunità. Siamo nelle condizioni di poter raccogliere i frutti degli investimenti realizzati sulla conoscenza e sulle competenze in questi anni – proseguono -, sulle infrastrutture nel campo dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni. Ed è importante essere a Houston insieme al Governo e all’Aeronautica militare: puntare su settori innovativi per creare uno sviluppo sostenibile e nuova occupazione di alta qualità è interesse di tutto il Paese”.

Stazione orbitante privata, il progetto

Oggi è poi in programma l’incontro del presidente Bonaccini con Michael Suffredini, amministratore delegato di Axiom Space, la società statunitense impegnata nella realizzazione del primo progetto di stazione orbitante privata nel quale saranno coinvolte anche alcune imprese italiane. Una ulteriore occasione per l’Emilia-Romagna: in particolare, sono interessati gruppi come Dallara Automobili, Technogym e Barilla, al lavoro su materiali, attrezzi per l’allenamento fisico e alimentazione in orbita.

Il patto fra Regione e Polo spaziale di Houston

Un rapporto che si consolida. E’ del 2021, infatti, l’accordo tra Regione, ministero della Difesa e Aeronautica militare italiana per la partecipazione della filiera emiliano-romagnola dell’aerospazio alla nuova fase di esplorazione spaziale avviata dagli Usa. E, appunto, per l’inizio delle relazioni con il Polo spaziale di Houston.

Nello stesso anno la nascita del Forum strategico per la promozione della filiera regionale dell’aerospazio, coordinato dalla Regione attraverso la società in house Art-ER, con l’obiettivo di mettere a sistema le tante realtà produttive, i centri di ricerca e sviluppo, le imprese del comparto. E l’istituzione del Polo tecnologico aeronautico-spaziale di Forlì: hub per la ricerca e l’innovazione in campo aeronautico e spaziale.

La filiera emiliano-romagnola dell’aerospazio è anche membro della rete europea Nereus e fa parte del Cluster tecnologico nazionale aerospazio (CTNA) che riunisce i diversi soggetti che operano nel sistema aerospaziale nazionale: distretti regionali, CNR, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Centro italiano ricerche aerospaziale, GE Avio, Leonardo, Federazione italiane aziende aerospazio, Agenzia spaziale italiana.

Università, enti e aziende a Houston con la Regione

Università di Bologna

Fondata nel 1088, è la più antica università al mondo in attività continua. Offre un'ampia gamma di programmi di laurea e di specializzazione in diverse discipline, tra cui legge, economia, ingegneria, medicina e scienze umane. L'università è rinomata per l'eccellenza della ricerca in campi quali le biotecnologie, le nanotecnologie e la conservazione del patrimonio culturale. L'Università ha anche forti legami con l'industria, con collaborazioni con aziende come Ferrari, Lamborghini e Ducati.

Università di Parma

Anch’essa è un'università pubblica. Offre un'ampia gamma di programmi di laurea e di specializzazione ed è nota per la ricerca e l'istruzione di alta qualità, con una forte enfasi sulla collaborazione interdisciplinare e sull'applicazione pratica. L'Università ospita anche diversi centri e istituti di ricerca, tra cui il Centro per lo studio delle dinamiche complesse, il Centro interdipartimentale per le scienze ambientali e l'ingegneria e il Centro per la storia della medicina e della salute.

IRST - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (FC)

L'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST è un centro di eccellenza interamente dedicato alla cura, alla ricerca e alla formazione in ambito oncologico. Fin dalla sua nascita, l'IRST ha avuto il compito di promuovere e realizzare la ricerca sul cancro. IRST organizza e coordina: la ricerca e la sperimentazione oncologica in Romagna; le infrastrutture necessarie per supportare la promozione, lo svolgimento e la valutazione della ricerca e dell'assistenza oncologica in Romagna; i trattamenti con tecnologie emergenti o innovative; la formazione continua in campo oncologico. L’IRST collabora da anni con alcuni dei più importanti centri di ricerca del settore di Houston.

CIRI Aerospace (Università di Bologna)

La missione del CIRI Aerospace è promuovere lo sviluppo di conoscenze, competenze e servizi di ricerca per le aziende e gli enti di ricerca che operano nei settori dell'aeronautica, dello spazio, dei sistemi energetici, dei materiali avanzati e dei sistemi meccanici, delle tecnologie dei sensori, della nautica e dei trasporti terrestri. Le attività sono organizzate in progetti di ricerca che possono essere finanziati dalle aziende o da programmi di ricerca sostenuti, preferibilmente in collaborazione con le aziende.

CNR-IMM (Bologna)

Il CNR IMM-BO studia materiali e dispositivi per la microelettronica da oltre 30 anni. Grazie alla sinergia tra fisica, ingegneria e chimica, l'IMM-BO offre un approccio globale e flessibile allo sviluppo di tecnologie innovative. L'IMM-BO dispone della più grande struttura finanziata con fondi pubblici per la microlavorazione del silicio in Italia (500 m2 ISO 5-8 Clean Room) e, in qualità di coordinatore della rete italiana per le infrastrutture di ricerca sulla micro e nano fabbricazione (It-fab http://itfab.bo.imm.cnr.it/), rappresenta l'Italia nell'iniziativa EuroNanoLab (http://euronanolab.com), che mira a creare un'infrastruttura di ricerca paneuropea nel campo della nanofabbricazione. Il laboratorio vanta un'eccellenza europea nelle tecniche di diagnostica strutturale ed elettrica, in particolare nello sviluppo e nell'utilizzo della caratterizzazione con elettroni, ioni e raggi X, comprese le indagini in situ. L'IMM-BO coordina l'"Infrastruttura per la transizione energetica e l'economia circolare @ EuroNanoLab" ([email protected] - https://www.ientrance.eu), che fornisce alla comunità scientifica l'accesso a strutture per: nanomateriali per l'energia; processi e dispositivi per la produzione, lo stoccaggio e la gestione dell'energia verde; caratterizzazione su micro e nanoscala; tecnologie per la realizzazione di dispositivi e sistemi.

Marposs spa (Bologna)

L’azienda progetta e realizza un'ampia gamma di prodotti e soluzioni che vanno dalla misura di precisione dei componenti meccanici - prima, durante e dopo il processo di produzione - ai controlli di processo e delle condizioni delle macchine utensili, dai test di tenuta per tutti i settori industriali, alle linee di assemblaggio e controllo automatico. Marposs è un fornitore primario delle principali case automobilistiche, sia per le applicazioni ICE che EV, nonché dei settori aerospaziale, biomedicale, energetico, dell'elettronica di consumo e dei contenitori in vetro.

Adaptronics (Bologna)

E’ una startup che fornisce soluzioni per dispositivi di presa sensorizzati, per la presa robotica e la manipolazione di oggetti, basati su tecnologie elettro-attive a strato sottile e su meccanismi robotici morbidi con sensori capacitivi per la prossimità, il contatto e la forza di contatto incorporati, per applicazioni di logistica spaziale, agroalimentare, industriale e flessibile. Tra le competizioni vinte, la Start Cup 2021. Ha partecipato al Mindset program 2022, il programma della Regione che sostiene esperienze di startup in Silicon Valley.

ANSER (Consorzio di imprese emiliano-romagnole)

E’ un gruppo di aziende leader nella fornitura di tecnologie e prodotti integrati "Made in Italy" per i settori dell'aeronautica e dell'aerospazio con sede in Emilia-Romagna, una delle regioni italiane più avanzate per la produzione e l'innovazione. Lavora a stretto contatto con centri di ricerca ed ecosistemi universitari per ottenere capacità e competenze all'avanguardia. Collabora con l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), la Regione Emilia-Romagna, il Clust-ER Mech - il Cluster Meccatronica e Motoristica della Regione Emilia-Romagna.

Curti Spa (Ravenna)

E’ leader nella fornitura di sistemi e servizi aeronautici, grazie a livelli di affidabilità e qualità riconosciuti. La capacità di ottimizzare i processi, unita alle competenze specifiche per questi processi e ai relativi controlli non distruttivi, ha permesso all’azienda di passare da un tradizionale conto terzi ad attività di co-engineering. Partecipa e supporta proattivamente la progettazione di macchine e sistemi complessi per tutti i suoi clienti, utilizzando software di progettazione avanzati come CREAO, CATIA, PRO-E e altri.

Dallara (Parma)

L'azienda è stata fondata nel 1972 e opera nei settori automobilistico, aerospaziale e della difesa. Ha tre capacità distintive: progettazione, produzione e integrazione (utilizzando materiali compositi in fibra di carbonio), aerodinamica e dinamica del veicolo (simulazione e test). Ha inoltre aperto un Dallara Advances Research Center (DARC) sui materiali compositi termoplastici, mettendo in comune competenze ed esperienze.

GecoSistema (Rimini)

E’ una società specializzata in consulenza ambientale, ingegneria e ricerca che fornisce servizi avanzati di consulenza, ricerca scientifica, innovazione, sviluppo di prodotti, data science e modellazione nei settori dell'ambiente, del rischio climatico e dell'intelligence geospaziale. GecoSistema opera a livello globale, nazionale e locale in collaborazione con partner altamente qualificati. Combina data science e machine learning avanzati, modellazione ambientale, strumenti GIS e di analisi geospaziale, telerilevamento, analisi predittiva, per fornire una visione critica delle problematiche ambientali, climatiche e geospaziali.

GVM assistance (Ravenna)

GVM Assistance è uno spin-off di GVM Care & Research, uno dei principali gruppi ospedalieri italiani operanti nel settore sanitario e il primo in termini di estensione territoriale con oltre 50 strutture sanitarie in 5 Paesi europei. GVM Assistance è una startup che sviluppa e fornisce servizi innovativi di sanità digitale, facendo leva sulle nuove tecnologie e attraverso l'implementazione, l'organizzazione e la gestione di centri servizi medici per affrontare il futuro della sanità.

Highftech Engineering (Modena)

Si occupa principalmente di progettazione meccanica, analisi strutturale/termica, produzione, collaudo e integrazione di sistemi o sottosistemi meccanici per: struttura della Stazione Spaziale; modulo di atterraggio; carico utile scientifico per la Stazione Spaziale (ISS); Struttura per la Stazione Spaziale (ISS) MGSE. HFT offre a grandi aziende aerospaziali (Airbus, Thales Alenia Space, Leonardo, OHB e Ruag) lo sviluppo di sottosistemi complessi per programmi di strutture spaziali.

Meeo Srl (Ferrara)

Fondata nel 2004 a Ferrara, le attività di MEEO mirano a facilitare l'accesso ai dati geospaziali con particolare attenzione ai prodotti satellitari. Dal 2006, MEEO è un partner consolidato dell'Agenzia Spaziale Europea e fornisce servizi a enti pubblici e privati. Nel 2009 è stata fondata SISTEMA GmbH a Vienna (Austria), per potenziare le attività di ricerca e sviluppo e allargare il mercato all'Europa centrale e orientale.

Motridal (Piacenza)

Motridal SpA, fondata nel 1953, è un'azienda con sede a Piacenza. È divisa in due dipartimenti ben definiti, quello del Bulk Material Handling e la divisione Drilling and Augers, che negli ultimi 40 anni si è specializzata nella produzione di spirali e coclee metalliche. Nel 2015 è stata fondata Motridal Middle East LLc. per supportare i clienti dell'area MENA e nel 2017 è stata fondata una nuova consociata, Motridal America Inc. con uffici e stabilimenti di produzione a Houston, Texas, U.S.A. per rafforzare la crescente presenza dell'azienda nella regione americana.

Nanoprom (Reggio Emilia)

Azienda pioniera nella ricerca e nell'applicazione industriale dei nanomateriali nel campo della protezione delle superfici. Ha sviluppato Polysil® che è stato scelto per proteggere tutti gli impianti Tetra Pak® nel mondo. I componenti di Polysil sono stati sottoposti a controlli tossicologici e ambientali che garantiscono la protezione della salute e dell'ambiente, poiché i nanocomponenti si attaccano alla superficie senza delaminazione o rilascio di particolato.

Nautilus (Bologna)

Nautilus - Navigation in Space è la prima start-up europea che offre un pacchetto completo di dinamica di volo nello spazio profondo, dall'analisi e progettazione della missione alle operazioni di navigazione vere e proprie. Intende fornire una soluzione economica per i servizi di dinamica di volo nello spazio profondo, scalabile e adattabile alle esigenze delle piccole missioni interplanetarie, la cui sostenibilità finanziaria è ostacolata dagli alti costi associati al Segmento Operativo di Terra per questa categoria di missioni.

Novac (Modena)

E’ una startup nata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2020. Lavora su un dispositivo di accumulo di energia (super-condensatore) per veicoli/aerei elettrici che non occupa spazio perché può essere modellato direttamente nella struttura del veicolo/aereo stesso. A differenza della maggior parte degli altri sistemi di accumulo di energia, il prodotto è realizzato con materiali sicuri ed economici.

NPC Spacemind (Bologna)

Fornisce piattaforme nano-satellitari e attrezzature di terra per applicazioni civili e di difesa. La missione è diventare leader nell'approvvigionamento di piattaforme nanosatellitari e applicazioni spaziali, offrendo soluzioni complete grazie a strutture appositamente progettate, come la camera bianca per l'integrazione dei satelliti e un laboratorio conforme agli standard ECSS. L’azienda opera anche nel settore delle apparecchiature di terra, progettando e producendo una classe di supporti di tracciamento per telescopi per applicazioni elettro-ottiche e SSA.

Poggipolini Spa (Bologna)

Fondata nel 1950 a Bologna, POGGIPOLINI è un'azienda leader specializzata nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione ad alta precisione di elementi di fissaggio critici e standard e di componenti di precisione per applicazioni di motori aeronautici, trasmissioni, carrelli di atterraggio e aerostrutture. Fornisce soluzioni tecniche altamente innovative, dalla riduzione del peso all'assemblaggio complesso, dalla produzione additiva all'Internet of Fasteners.

Clust-ER HEALTH

Il Clust-ER Industrie della Salute e del Benessere (Clust-ER Health) è una associazione riconosciuta dalla Regione, costituita da grandi imprese, PMI, laboratori della Rete Alta Tecnologia, centri di ricerca, strutture sanitarie ed enti di formazione che condividono competenze, idee e risorse per sostenere la competitività del settore delle Industrie della Salute e del Benessere dell’Emilia-Romagna. Il Clust-ER, nel suo ruolo di aggregatore e catalizzatore degli stakeholder del settore, svolge una serie di attività e servizi a supporto dei suoi membri.

Clust-ER MECH

Il Clust-ER Meccatronica e Motoristica è un'associazione di oltre 130 soggetti pubblici e privati: imprese, centri di ricerca ed enti di formazione che condividono competenze, idee e risorse per sostenere la competitività del settore. Il Clust-ER, nel suo ruolo di aggregatore e catalizzatore degli stakeholder del settore, svolge una serie di attività e servizi a supporto dei suoi membri.

Clust-ER INNOVATE

Il Clust-ER Innovate è un'associazione di oltre 90 soggetti pubblici e privati: imprese, centri di ricerca ed enti di formazione che condividono competenze, idee e risorse per sostenere la competitività del settore dell'innovazione nei servizi. Il Clust-ER, nel suo ruolo di aggregatore e catalizzatore degli stakeholder del settore, svolge una serie di attività e servizi a supporto dei suoi membri.

ITALIAN EXHIBITION GROUP (RN)

Da oltre 70 anni IEG - Italian Exhibition Group S.p.A. è attiva sul mercato fieristico e congressuale, in Italia con le sedi di Rimini, Vicenza, Milano, Arezzo e all’estero negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Brasile, Germania e India. Tra i principali operatori europei del settore, IEG con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., opera con le società del Gruppo anche nel campo degli allestimenti, ristorazione, editoria.