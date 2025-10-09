Balneari, a sorpresa Salvini e de Pascale alleati: sugli indennizzi sarà battaglia

Bologna, 9 ottobre 2025 – Notizia: sui balneari Matteo Salvini e Michele de Pascale sono completamente d’accordo. Battute a parte, su un aspetto in particolare – che è poi al momento la ‘madre’ di tutte le questioni – il pensiero è condiviso: gli indennizzi agli imprenditori che perderanno la concessione vanno riconosciuti, l’Europa sbaglia a negarli.

Questa è l’idea di fondo che unisce il ministro e il presidente della Regione Emilia Romagna, entrambi intervenuti al convegno nazionale degli imprenditori balneari aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio, al Ttg di Rimini. Salvini parte lanciando la sfida all’Unione europea. "C’è un contenzioso aperto con la Commissione – dice il ministro delle Infrastrutture – che con due guerre in corso si preoccupa di licenziare i balneari. Ci è stato detto che gli indennizzi non si possono dare, ma noi non ci fermiamo".

Indennizzi: l’alt della Ue e la battaglia di Salvini

Il riferimento di Salvini è alla "letteraccia" arrivata da Bruxelles con cui l’Ue ha dato l’alt al decreto italiano. "La lettera è del 7 ottobre, mercoledì abbiamo discusso della questione in consiglio dei ministri. Ho avuto il mandato di andare avanti con la battaglia: siamo anche pronti a fare un nuovo decreto, c’è l’intenzione di intervenire sull’articolo 49 del Codice della navigazione che prevede indennizzi zero e che sia lo Stato a raccogliere il frutto del lavoro degli imprenditori balneari. Entro la fine di quest’anno l’atto normativo deve essere pronto".

Per quanto riguarda i bandi, Salvini sottolinea che "c’è tempo fino al 2027-2028 per mettere a terra delle procedure serie, fatte bene". Il messaggio ai Comuni è chiaro: aspettate, niente fughe in avanti.

“Niente fughe in avanti”

E se il sindaco di Ancona e vicepresidente Anci, Daniele Silvetti, chiede "regole certe e un bando modello da cui partire", Salvini replica dicendo "che il modello c’è già, ma consiglio a tutti di attendere. Prima risolviamo le questioni aperte, a partire proprio dagli indennizzi". Modificando innanzitutto l’articolo 49 del Codice della navigazione "che così com’è sembra scritto dai sovietici. Noi non molliamo, anche a costo di arrivare alla Corte di giustizia europea. Non permetteremo all’Ue di consegnare le spiagge italiane a lobby e multinazionali".

De Pascale: supporto totale

E de Pascale? "Sulla proposta di riforma del Codice della navigazione daremo tutto il supporto possibile – assicura – Ma non c’è niente di sovietico in quel testo: è stato scritto durante il ventennio fascista". Bada al sodo, il presidente della Regione. Le evidenze sono "un male ineludibile" e le prelazioni "non sono possibili", mentre legare gli indennizzi agli investimenti è "folle" dato che sono fermi da quindici anni.

"Indennizziamo i tassisti se aumentano le licenze, ma non i balneari. Perché – si chiede il presidente dell’Emilia Romagna – l’Europa si mette di traverso a una misura di welfare? Su questo tema non devono esserci giacche di partito".

Il grazie a Salvini

Un ringraziamento a Salvini che "ci mette la faccia", poi un invito a Giorgia Meloni. "Dal 2006 tutti i suoi predecessori non hanno chiesto un incontro sul tema al presidente della Commissione europea: lo faccia lei, dedichi almeno un’ora del suo tempo per parlare di questo argomento con Ursula von der Leyen". Un’idea, sostiene de Pascale, è quella di riservare parte dei proventi dei canoni per indennizzare i balneari che dovessero perdere la concessione. "Sarebbe una scelta italiana: i nuovi concessionari pagano un di più per indennizzare chi non vince, non vedo perché l’Ue debba interferire".

Il plauso dei bagnini

I bagnini in sala applaudono. "Inaccettabile e incomprensibile – l’istantanea del presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) di Confcommercio, Antonio Capacchione – il tentativo della burocrazia europea di negare gli indennizzi. Se lo scenario non cambia siamo pronti a un contenzioso colossale".