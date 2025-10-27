Barilla investe 34 milioni per la sostenibilità, 10 vanno in Emilia-Romagna: ecco dove

Bologna, 27 ottobre 2025 — Un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 milioni in Emilia-Romagna, per ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di anidride carbonica e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. È questo il cuore del nuovo progetto del Gruppo Barilla, presentato nell’ambito del ‘Contratto di sviluppo per la tutela ambientale – Barilla’, approvato con parere positivo dalla Regione e in corso di valutazione presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il programma degli investimenti di Barilla

Il programma interessa 10 stabilimenti italiani, con interventi strategici soprattutto negli impianti di Pedrignano, Rubbiano di Solignano e Ferrara, poli centrali del gruppo nel territorio emiliano. Pedrignano, alle porte di Parma, ospita la sede centrale e il principale pastificio e mulino Barilla. Rubbiano (Parma) rappresenta il cuore produttivo dei sughi e delle conserve vegetali. Ferrara, invece, è dedicato alla macinazione del grano duro. In tutto, la regione impiega oltre 1.900 addetti, confermandosi il motore tecnologico e produttivo dell’azienda.

Quando verranno fatti gli interventi

Gli interventi si svilupperanno nel triennio 2025–2027, con piena operatività nel 2028, e seguiranno due direttrici principali. Da un lato, l’efficienza energetica, con il miglioramento dei processi industriali e la riduzione dei consumi di energia primaria. Dall’altro la produzione da fonti rinnovabili, grazie all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. L’obiettivo è duplice: diminuire in modo strutturale i costi energetici e consolidare il percorso verso una filiera agroalimentare sempre più sostenibile.

Barilla e il parere positivo della Regione Emilia-Romagna

Il parere positivo della Regione Emilia-Romagna, firmato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, è già stato notificato a Invitalia, ente gestore della procedura: “Siamo di fronte a investimenti di un grande gruppo che rappresenta il Made in Italy nel mondo — sottolinea Colla — rilevanti per le risorse in campo e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questi interventi si inseriscono perfettamente nella nostra strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, confermando l’impegno dell’azienda verso standard elevati di responsabilità sociale e ambientale”.

Secondo Colla, i benefici andranno oltre i confini aziendali: “La riduzione strutturale dei costi energetici e il rafforzamento della filiera agroalimentare regionale avranno un effetto moltiplicatore su fornitori locali di componentistica, impiantistica e servizi di manutenzione energetica — conclude — L’efficientamento dei processi non è solo un passo avanti per l’ambiente, ma anche per la qualità e la stabilità del lavoro”.

La Regione ha ribadito la piena coerenza del piano con la propria programmazione, in linea con la legge regionale per la promozione degli investimenti e con i principali strumenti strategici: il Patto per il Lavoro e per il Clima, la Strategia di specializzazione intelligente (S3) e i Programmi regionali per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Con questo piano, così, Barilla consolida il proprio ruolo di riferimento nel percorso di transizione ecologica del settore alimentare italiano.