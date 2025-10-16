Bere acqua del rubinetto è un risparmio da 600 euro l’anno: lo studio e i dati

Bologna, 16 ottobre 2025 – L’acqua del rubinetto fa bene alla salute, all’ambiente e alle tasche. Uno studio della multiutility Hera snocciola dati che fanno riflettere. Secondo le analisi, “l’acqua del rubinetto è oligominerale, a basso tenore di sodio, ricca di calcio, magnesio e potassio”. Quindi è buona e sicura. Non solo. “Grazie al 57% dei clienti Hera che la bevono abitualmente o saltuariamente, solo lo scorso anno sono state risparmiate 460 milioni di bottiglie di plastica. Se tutti i clienti di Hera la scegliessero sempre, il risparmio di bottiglie e bottigliette supererebbe il miliardo”.

Secondo i calcoli della multiutility, una famiglia di tre persone che sceglie l’acqua del rubinetto può risparmiare oltre 600 euro all’anno. Mille litri costano 2,63 euro, contro i circa 380 euro dell’acqua in bottiglia. “Un gesto semplice, che fa bene al portafoglio e riduce l’impatto ambientale, non solo in merito al mancato utilizzo di contenitori di plastica, ma anche per le mancate emissioni legate al trasporto”. Il consumo medio pro capite è stimato in 215 litri al giorno.

In Italia, segnala ancora Hera, il 95% dei cittadini si dice attento all’ambiente, ma solo il 29% beve abitualmente acqua del rubinetto. Eppure, l’Italia è tra i Paesi europei in cui la qualità dell’acqua è fra le più alte ed Hera effettua controlli frequenti e rigorosi. “Nel 2024 sono state compiute 1,1 milioni di analisi, più di 3.000 al giorno, con concentrazioni medie rilevate per tutti i parametri inferiori ai limiti di legge in una misura compresa tra il 68% e il 93%”.