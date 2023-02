Bollette luce e gas alle stelle in Emilia-Romagna, aumenti fino al 108%. Ferrara e Modena le città più care

Bologna, 2 febbraio 2023 – Bollette alle stelle in Emilia Romagna, seconda regione in Italia per il costo del gas, preceduta solo dal Trentino-Alto Adige. A parità di consumi, nell’ultimo anno le utenze domestiche hanno avuto un forte impatto sul bilancio delle famiglie emiliane e romagnole che, mediamente, si sono ritrovate a spendere 3.038 euro a famiglia, contro i 1.715 euro del 2021. Il rincaro più pesante si è verificato sul costo della luce – con una spesa media di 1.393 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021 – mentre il gas ha inciso per 1.646 euro (+57%). Bollette di luce e gas, nelle Marche si spende più della media italiana Le bollette più salate sono arrivate alle famiglie delle province di Modena, che nel 2022 hanno speso 1.466 euro di luce, e Ferrara con 1.811 euro di spesa media per il gas. È il quadro che emerge dall’analisi di Facile.it su un campione di oltre 400mila contratti di fornitura luce e gas raccolti nel 2022. Ma in quali province si è speso di più? Bollette gas: la mappa dei costi in Emilia Romagna Sul fronte del gas, le bollette sono...