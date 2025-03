Bollette in Emilia Romagna, quanto hanno speso i cittadini nel 2024?

Bologna, 18 marzo 2025 - Quanto hanno speso le famiglie in Emilia-Romagna per le bollette nel 2024? Secondo l’analisi di Facile.it in media per le bollette della luce hanno versato 799 euro mentre per quella del gas circa 1.613 euro.

Facendo un calcolo quindi i cittadini hanno pagato più o meno 2.413 euro, vale a dire addirittura il 13% in più rispetto alla media nazionale (che corrisponde a 2.134 euro con 795 per quella della luce e 1339 per il gas).

Facendo invece un confronto con il 2023, a parità di consumi, in Emilia Romagna la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 4%.

Ecco l’andamento e l’analisi provincia per provincia.

Bolletta elettrica 2024 in Emilia Romagna

L’analisi di Facile.it ha evidenziato che per l’elettricità considerando le province in Emilia-Romagna la bolletta più pesante è stata a Modena. In città mediamente la spesa è arrivata a 815 euro (con un consumo annuo dichiarato di 2.315 kWh).

Sul secondo gradino del podio troviamo la provincia di Piacenza con una spesa di 813 euro (con un consumo pari a 2.305 kWh), distaccata di poco dalle famiglie di Reggio Emilia (2.291 kWh) dove la media risulta essere di 810 euro mentre a Parma di 803 euro (2.285 kWh).

Al quarto posto si posiziona la provincia di Ravenna con una spesa di 806 euro e un consumo pari a 2.276 kWh, seguito da Ferrara con 803 euro e 2.264 kWh, da Forlì-Cesena (798 euro, 2.243 kWh) e Rimini dove in media, si è pagato 788 euro a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.204 kWh.

Ultimo posto per Bologna. Qui si sono registrati i consumi più bassi della regione (2.152 kWh) e di conseguenza una bolletta mediamente di 775 euro. In Italia la spesa media per la bolletta della luce nel 2024 risulta essere di 795 euro.

Bolletta del gas 2024 in Emilia Romagna

La classifica per la bolletta del gas in Emilia Romagna cambia leggermente rispetto a quella elettrica. Sul gradino più alto del podio troviamo Ferrara dove per il 2024 le famiglie hanno pagato in media ben 1.702 euro con un consumo di 1.306 Smc (standard metro cubo).

Al secondo posto abbiamo la provincia di Modena con una spesa di 1.654 euro e un consumo di 1.266 Smc, a seguire le famiglie di Piacenza dove è stata calcolata una bolletta di 1.651 euro (1.263 Smc).

Appena dopo le tre spese più “pesanti” in regione si posiziona Parma, con un consumo di 1.260 Smc dal costo di 1.647 euro, poi Ravenna (1.619 euro, 1.237 Smc), Forlì-Cesena (1.618 euro, 1.236 Smc) e Reggio Emilia (1.593 euro,1.215 Smc).

Chiudono la classifica regionale le province di Bologna, in cui a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 1.215 Smc la spesa media è stata di 1.558 euro e Rimini, dove sono stati messi a budget “solo” 1.530 euro (1.163 Smc).

Considerando tutta l’Italia il costo per la bolletta del gas è stato mediamente di 1.339 euro.