Bonus trasporti 2023 Emilia Romagna: come funziona e come utilizzarlo su bus e treni

Bologna, 17 aprile 2023 – Il Bonus trasporti 2023 è un'agevolazione per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo dell'anno 2022 non superiore a 20mila euro.

Consiste in un bonus fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Da oggi (lunedì 17 aprile) è attiva sul sito del Ministero dei trasporti la piattaforma digitale per richiederlo.

Infatti, prima di acquistarlo si deve fare la domanda online, accedendo con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). È un bonus che può essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Ciascun cliente potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Il fondo stanziato per questa agevolazione è pari a 100 milioni di euro in tutta Italia.

Servizi di trasporto dell’Emilia Romagna che accettano il bonus

Presso tutti i servizi autobus della regione è possibile presentare l’agevolazione al momento dell’acquisto di un abbonamento. Quindi Tper a Bologna e Ferrara; Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza; Start Romagna a Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna; e Tep a Parma.

Il bonus comprende anche i trasporti su rotaia, oltre quelli su gomma. Dunque è possibile usufruirne anche per l’abbonamento del treno. Trenitalia specifica il bonus trasporti è valido per i treni del trasporto nazionale, regionale e interregionale.

Come richiedere il Bonus trasporti

Per usufruire dell’agevolazione, deve essere fatta la domanda online. Bisogna collegarsi al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it accedendo con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). Si inserisce poi l’autocertificazione dei redditi e l’importo dell’abbonamento da comprare. Il passaggio successivo prevede di selezionare l’operatore di trasporto pubblico. Poi si riceve il buono da presentare successivamente all’operatore di trasporto pubblico.

Il bonus trasporti può essere richiesto una volta al mese e una volta ottenuto permette di ricevere un buono del valore fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile o annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Si può fare domanda per sé stessi o per un minore fiscalmente a carico.

Una volta richiesto, potrà essere utilizzato entro il mese solare (ad esempio: un bonus richiesto il 17 aprile potrà essere utilizzato al massimo entro la fine del mese di aprile; un bonus richiesto il 30 aprile sarà spendibile solo il 30 aprile).

Come usare il bonus in biglietteria

Seta specifica che i clienti rispettano i requisiti e ottengono il bonus potranno utilizzarlo già a partire dal mese di aprile per acquistare gli abbonamenti in biglietteria e tramite sito e App Seta.

Start, invece, spiega sul suo sito che il bonus può essere utilizzato solo in un Punto Bus (a Cesena, Forlì, Ravenna o Rimini) ma non nelle rivendite e non dà diritto a resto. Per usufruirne è possibile (oltre alla procedura online) anche acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria, consegnando, al momento dell’acquisto, copia stampata del codice ricevuto al termine della procedura.

Per quanto riguarda Tper, si può presentare la domanda del bonus nelle biglietterie di Bologna (via Marconi), Bologna Autostazione, Ferrara (Stazione ferroviaria), Imola (Autostazione), Prati Di Castel Di Casio. In alternativa si può procedere online sulla pagina di acquisto abbonamento del sito di Tper.

A Parma il voucher che si riceve via mail può essere presentato già stampato in biglietteria. Invece, ricaricando via web sarà sufficiente digitare il codice fiscale dell’abbonato e il numero del voucher quando il sistema lo richiede.