Case popolari in Emilia Romagna, è boom di fuorilegge: un affitto su 3 non viene pagato

Bologna, 11 settembre 2025 – In Emilia-Romagna, su circa 55mila case popolari, quasi 7mila sono sfitte, di cui solo poco più di mille sono immediatamente assegnabili. E ancora: oltre 97 milioni di euro di canoni non riscossi, di cui 23 dati per persi. Poi c’è il ’boom dei fuorilegge’: quasi 15mila appartamenti popolari presentano delle morosità. Il tema dell’edilizia pubblica residenziale è da tempo sotto la lente di istituzioni e altri enti. Basti pensare, ad esempio, al Piano casa varato dal Governo. È evidente, però, che non basta. Lo dimostrano i numeri: sfratti e morosità sono indicatori importanti di disagio e tensione sociale a livello urbano. Due fenomeni che formano una pluralità di procedimenti e flussi nei tribunali, nei ministeri, in regione o negli enti locali. Nell’Edilizia residenziale pubblica (Erp), i mancati pagamenti per incapacità di far fronte al costo di servizi essenziali (acqua, gas, elettricità), comportano l’esercizio di ipoteche o pignoramenti nel caso di immobili residenziali. In Emilia-Romagna quasi il 15% degli alloggi sfitti è abbandonato e inutilizzabile, peraltro con differenze profonde tra le varie realtà provinciali. Una delle cause potrebbe essere la ‘vecchiaia’ dello stesso patrimonio abitativo pubblico. Molti edifici risultano infatti costruiti tra il 1945 e il 1970 e richiedono interventi continui: il 42% del patrimonio di edilizia popolare è stato costruito più di 50 anni fa.

Case popolari in Emilia Romagna, i numeri

La morosità incolpevole si conferma la principale causa di sfratto, rappresentando il 75% dei casi totali. Tuttavia, è in crescita la percentuale di sfratti per finita locazione, in particolare nelle province di Parma, Modena, Bologna e Rimini. “Una criticità non nuova per l’Emilia-Romagna in cui l’amministrazione regionale ci ha già abituati a imporre nuove tasse piuttosto che recuperare ingenti crediti ad essa spettanti”, spiega nel suo report Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. È rilevante anche come varia la composizione degli assegnatari sul territorio. In media quasi tre quarti degli alloggi Erp sono occupati da famiglie italiane (74,9%), ma in alcune province il peso degli stranieri è molto più alto: a Reggio Emilia quasi il 37% degli alloggi è destinato a cittadini non appartenenti all’Unione Europa. A Ferrara ‘solo’ il 14,3% (4892 case). Un altro punto di discussione riguarda la distribuzione degli alloggi Erp liberi. La gran parte risulta non assegnabile. Le situazioni più critiche si registrano a Ferrara e Reggio Emilia, dove meno del 10% degli alloggi liberi è subito disponibile: il 3,4% a Reggio e il 6,7% a Ferrara. In questa speciale classifica comandano Parma con il 32,3% e Piacenza con il 41,2%. “Questi dati dimostrano che L’Erp non è più in grado di svolgere le sue funzioni sociali di risposta alle famiglie bisognose e calmierare il mercato della casa”, continua Vignali. L’analisi del consigliere forzista racconta la dimensione del fenomeno della morosità negli alloggi Erp e traccia le linee di tendenza e serie storiche per orientare al meglio le politiche per la casa.

Serve, secondo Vignali, “una strategia nuova, in grado di accelerare i recuperi, cercando di armonizzare le procedure delle diverse realtà, modernizzare gli edifici e garantire condizioni più eque da Piacenza a Rimini”. Solo così “l’Erp potrà tornare a essere uno strumento credibile di inclusione e sostegno alle fasce più fragili”, chiude.