Chi sono i due emiliano romagnoli più ricchi d’Italia

Bologna, 20 settembre 2025 – Sono due gli emiliano romagnoli entrati nella top ten dei Paperoni italiani stilata da Ener2Crod la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti Esg: si tratta di Andrea Pignataro secondo solo, nella classifica, a Giovanni Ferrero e Piero Ferrari che si piazza al sesto posto tra i più ricchi d’Italia.

L’impero da 23,9 miliardi di dollari di Andrea Pignataro

N ato a Bologna 55 anni fa, passaporto britannico e residenza a St. Moritz, il creatore di Ion e proprietario di Prelios, con un patrimonio personale stimato di oltre 23,9 miliardi di dollari, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università di Bologna, ha affinato le sue competenze in matematica presso l’Imperial College di Londra.

Da lì è iniziata la sua carriera nel mondo della finanza, lavorando come broker per Salomon Brothers. Nel 1997 la svolta con un’intuizione che ha segnato la sua vita e il mercato fintech: fondare Ion Group, una realtà che fornisce software di automazione, consulenza strategica e strumenti di analisi per banche centrali, governi, istituzioni finanziarie e aziende.

Pignataro è ritornato alla ribalta delle cronache locali per quel contenzioso con il Fisco concluso con un accordo pari a 280 milioni di euro. Sì perché il fondatore del gruppo Ion, all’inizio di questa estate ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso legato a un presunto debito fiscale. La vicenda, si ricorda, è emersa dopo che nell’aprile 2025 la procura di Bologna ha avviato un’indagine nei suoi confronti per una presunta evasione fiscale di circa 500 milioni di euro nel periodo 2013–2023.

Il figlio del ‘Drake’, Piero Ferrari

Piero Ferrari, 80 anni, vicepresidente di Ferrari spa, figlio del Drake, castelvetrese (Modena) di nascita e di residenza, ha conquistato il 6° posto nella top ten dei Paperoni italiani con 9,96 miliardi di dollari. Oltre a essere membro del board della Ferrari dal 1988 è pure azionista del cantiere nautico Ferretti Group di cui il genero Alberto Galassi è amministratore delegato ed ha fondato a Modena nel 1998 la società di engineering Hpe, oggi Hpe Group.

La classifica

Secondo gli analisti di Ener2Crowd, dal 2015 al 2025 il patrimonio complessivo dei miliardari ha avuto un incremento del +138%, passando da 6.300 a 15 mila miliardi a livello globale. Il numero degli Ultra high net worth individual (Uhnwi), con una disponibilità superiore ai 30 milioni di euro, si è addirittura quintuplicato. Con la morte di Giorgio Armani, torna il dibattito sul valore delle grandi fortune e sulla loro eredità sociale e culturale e la piattaforma italiana di investimenti Esg scatta una nuova fotografia dello stato della ricchezza. Quale è il nuovo ranking dei Paperon de Paperoni italiani? Ecco la top 10 di Ener2Crowd: 1) Giovanni Ferrero (e famiglia), 49,1 miliardi di dollari; 2) Andrea Pignataro, 23,9 miliardi di dollari; 3) Paolo Rocca (e famiglia), 15,3 miliardi di dollari; 4) Eredità Giorgio Armani, 12,1 miliardi di dollari; 5) Giancarlo Devasini, 11,5 miliardi di dollari; 6) Piero Ferrari, 9,96 miliardi di dollari; 7) Francesco Gaetano Caltagirone, 8,5 miliardi di dollari; 8) Miuccia Prada, 6,85 miliardi di dollari; 9) Patrizio Bertelli, 6,81 miliardi di dollari; 10) Gianfelice Rocca, 6 miliardi di dollari.

Certo è che nell'ultimo anno (2024) la popolazione di Hnwi (individui con oltre un milione di dollari) è nuovamente cresciuta (+2,6%) e la ricchezza complessiva degli ultra-Hnwi (oltre 30 milioni di dollari) è aumentata del 6,2%. "Per via dei passaggi generazionali, si stima inoltre che entro il 2048 oltre 83,5 trilioni di dollari verranno trasferiti agli eredi della Gen X, Millennial e Gen Z".