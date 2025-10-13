Cimice asiatica, è allarme in Emilia Romagna: cos’è, i danni e i possibili rimedi per difendere i raccolti

Bologna 13 ottobre 2025 – Sembrava un problema se non risolto, almeno ridimensionato. E invece ecco che la cimice asiatica torna a proliferare in Emilia Romagna e a fare grossi danni all’agricoltura. L’insetto parassita originario di Cina, Giappone e Taiwan, ha già iniziato a devastare i frutteti. E da quest’anno ha attaccato in modo più consistente anche le piantagioni di mais.

Cimice asiatica, 10 milioni di ristori per gli agricoltori

A lanciare l’allarme è l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi, rispondendo a una interrogazione della consigliera di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti: “Solo nella nostra regione sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due anni di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione. L'Emilia Romagna si trova nella stessa situazione di altre regioni circostanti come il Veneto”, ha concluso l’assessore.

Come agisce la cimice asiatica

La cimice asiatica – il cui nome è Halyomorpha halys, di colore marrone-grigio – è stata accidentalmente introdotta negli Stati Uniti nel settembre 1998. Mentre in Italia il primo esemplare è stato scoperto in provincia di Modena nel settembre 2012 e studiato dall'Università di Modena e Reggio Emilia. L’insetto provoca danni alle colture attraverso la puntura di frutti (come pesche, mele, pere, uva e albicocche), mais e ortaggi, provocando deformazioni, aree necrotiche, e la conseguente incommerciabilità dei prodotti. Con danni economici enormi per gli agricoltori. Inoltre, può anche invadere le abitazioni in cerca di riparo in luoghi caldi durante l'inverno.

Ecco quali sono i danni stimati per i raccolti

"La cimice asiatica - spiega nell’interrogazione la consigliera Fdi Annalisa Arletti - è dannosa per oltre 100 tipi di piante da frutteto con predilezione per le rosacee -melo, pero e pesco- e le colture erbacee -soia e mais- mentre negli ultimi tempi la cimice ha iniziato ad attaccare anche i vitigni con gravi conseguenze per la produzione vinicola e in questi anni la cimice asiatica è proliferata sostanzialmente quasi indisturbata, fino a raggiungere una concentrazione ormai preoccupante che mette in pericolo una percentuale rilevante dei raccolti di frutta, in particolare pere, pesche e uva. Rilancio le preoccupazioni delle aziende agricole del territorio che proprio in questi giorni hanno iniziato la raccolta della pera Abate, i consiglieri riportano poi perdite stimate ‘superiori al 70% del raccolto in alcune aziende’ e originano il proprio atto ispettivo”.

I possibili rimedi

La lotta alla cimice asiatica è molto dura e difficile e si stanno studiando soluzioni che possano essere più efficaci. Un possibile rimedio per sconfiggere la cimice asiatica è l’installazione nei frutteti reti specifiche che risultano una soluzione efficace per bloccare l'ingresso dei parassiti e proteggere le piante. Si possono utilizzare poi repellenti naturali come l'olio di neem, aglio, menta o l'olio di agrumi per allontanare le cimici dagli alberi da frutto. Anche gli insetticidi biologici costituiscono un tentativo. Infine, si può giocare la carta del ‘nemico’ naturale come era stato implementato in regione due anni fa, cioè attraverso la lotta biologica con le ’vespe samurai’, minuscoli insetti capaci di ridurre la popolazione di cimice asiatica poiché ne attaccano le uova.