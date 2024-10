Reggio è la città più verde d’Italia, Emilia Romagna virtuosa: ecco la classifica

Bologna, 28 ottobre 2024 – Reggio Emilia è la città più verde d’Italia. Lo ha stabilito la classifica 2024 di Ecosistema urbano, stilata da Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

I 106 capoluoghi di provincia italiani sono stati valutati secondo 5 macro categorie ovvero la mobilità, la qualità dell’aria, i consumi idrici, la produzione e raccolta dei rifiuti, verde urbano e energie rinnovabili tenendo monitorati 20 parametri.

L’Emilia Romagna da questa classica ne esce come una regione virtuosa con quasi tutte le province che si posizionano entro le prime 20, con l’esclusione di Modena (27esima) e Piacenza (35esima) e ben 6 tra le prime 12 posizioni.

Nota di merito va ovviamente a Reggio Emilia che, con un punteggio di 80,66, diventa la città con la migliore vivibilità ambientale superando tutte le altre e posizionandosi al primo posto. Un dato curioso che esce da questo reportage riguarda proprio la “regina” del green. Infatti Reggio Emilia è sia prima per sviluppo delle infrastrutture dedicate alle biciclette, sia ultima per l’alta quota di auto circolanti (88 su 100 abitanti).

"Evidentemente bisogna anche intervenire sul piano culturale per arrivare a un uso estensivo delle piste ciclabili. Nello stesso tempo si lavorerà di più sul trasporto pubblico”, osserva il sindaco Marco Massari, in carica da giugno.

Sul podio, alla terza posizione, troviamo anche un’altra città della nostra regione, Parma (con un punteggio di 76,64), preceduta di poco da Trento. “Siamo stati inseriti dall’Ue nelle 100 città con l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030” dice il sindaco Michele Guerra.

Al quinto posto abbiamo Forlì mentre Bologna invece risulta essere l’unica città di grandi dimensioni entro i primi 10 posti (con un punteggio di 71,42) posizionandosi in ottava posizione. Inoltre è anche la seconda città per l’uso efficiente di suolo, a pari merito con Milano, e quinta per il tasso di motorizzazione (con 54 auto ogni 100 abitanti).

Ferrara poi in 11esima posizione (con un punteggio di 71,14) ha avuto il primo posto nella classifica che prende come riferimento la raccolta differenziata con una percentuale sul totale di 87,9.

Subito dopo abbiamo Rimini (70,75) che ottiene il riconoscimento come prima città per le zone a traffico limitato (con un netto distacco dalla seconda) e terza per quanto riguarda le isole pedonali.

Passati i big 12, troviamo in 15esima posizione Cesena con un punteggio di 69,82 e Ravenna in 18esima con 67,42.

Scendendo di oltre 10 punti nella graduatoria, al numero 27 troviamo Modena (63,05) che è però la seconda città per numero di alberi (118 per ogni 100 abitanti).

Ultima tra le province emiliano romagnole abbiamo Piacenza, con un punteggio di 60,07, al 35esimo posto.

Tra le novità di quest’anno di Ecosistema urbano, un nuovo parametro è entrato in gioco cioè quello della variazione nel consumo del suolo che vede Bologna in quinta posizione considerando la variazione di suolo procapite (mq/abitanti).