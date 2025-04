Dazi in Emilia Romagna: “Sono 1.256 le imprese più a rischio”

Bologna, 10 aprile 2025 – Se entrassero in vigore i dazi americani “1.256 imprese dell’Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili con il fatturato che ne ne risentirebbe tra il 5 e il 33%”. Ad annunciarlo è Unioncamere attraverso il proprio studio ‘Dall’America all’officina”, presentato dal presidente Valerio Veronesi insieme al vice-segretario e curatore dello studio Guido Caselli.

Che aziende sono

Complessivamente le aziende definite come vulnerabili “sono di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà dell’export complessivo dell’Emilia-Romagna, arrivando al 90% verso gli Stati Uniti", spiega Caselli, analizzando i dati dell’impatto diretto dei dazi annunciati e poi ritirati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Quali i settori a rischio

In tutta la Regione sono 5.788 le imprese che esportano verso gli Stati Uniti. L’automotive, con 276 società, vale un terzo dell’export complessivo. La meccanica invece coinvolge oltre 1.100 imprese e realizza un quarto di quanto viene venduto negli Stati Uniti. Tra i prodotti al primo posto per export si collocano le auto da turismo seguite dalle piastrelle e dalla ceramica. Nella top ten anche farmaceutica, macchine per il packaging, imbarcazioni, agroalimentare con l’eccellenza del parmigiano reggiano e del vino, e la moda.

Colpita anche la filiera

“Ma anche la l’intera filiera verrebbe colpita, con un peso che sarebbe ancora più rilevante”, insiste Caselli. Una situazione quindi che crea insicurezza anche negli stessi imprenditori: “L’incertezza è peggio di una brutta notizia e lascia anche loro impreparati”, spiega Veronesi. Poi, dati alla mano, spiega quanto l’impatto degli eventuali dazi al 25% peserebbe: “Per noi vale 500 milioni che rientrano dagli Usa, ma 13 miliardi di euro che perdiamo, quindi 20 volte tanto. Serve perciò meno impulsività e più ragionamento. Dobbiamo sederci a un tavolo e parlare”, analizza il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna. Ipotesi. Ma prevenire, in questi casi di instabilità macroeconomia, è meglio che curare.

L’unione fa la forza

Per affrontare l'impatto dei dazi ci "deve essere una risposta di sistema”, insiste Veronesi. Governo, imprese e anche banche. Un po’ come era successo in epoca Covid. “Bisogna che ci siano le banche che chiedano di poter prestare denaro alle imprese con la garanzia come fu fatto per il Covid. Siamo dentro un cambiamento epocale. L’unica possibile difesa è consentire alle imprese di aumentare la loro competitività internazionale. L’Emilia-Romagna può essere il magnete di attrazione di competenze che ora finiscono altrove. E poi bisogna rilanciare le misure del 4.0. per liberare gli investimenti in innovazione”, conclude Veronesi.