Despar boom in Emilia-Romagna "È la regione che cresce di più"

Una crescita costante, al fianco del territorio e della comunità. E che continua a registrare ancora oggi risultati sempre più significativi. Nonostante le difficoltà e le forti incertezze che hanno ostacolato il 2022, Aspiag Service Despar - concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia - ha proseguito a consolidare il suo impegno. Un impegno che, oggi più che mai, intende puntare sulla valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali. Dagli ottimi risultati registrati, è l’Emilia-Romagna la regione in cui si riconferma la maggiore crescita: guardando allo sviluppo del business in questo territorio, infatti, nel 2022 Aspiag Service Despar ha realizzato un fatturato al pubblico complessivo di oltre 350 milioni di euro. Così come, grazie agli 8,5 milioni di euro di investimenti, ha inoltre proseguito nel suo progetto di sviluppo e potenziamento territoriale della rete vendita, incrementando il numero degli esercizi commerciali di altri quattro punti vendita, localizzati nella provincia di Bologna e Ravenna, che portano a 85 il numero totale di negozi attivi in regione. Numeri, questi, che hanno così permesso una crescita dell’occupazione con 27 nuove assunzioni e che fanno salire a 1.110 il totale dei collaboratori in Emilia-Romagna.

"Negli ultimi sei anni abbiamo triplicato il fatturato – afferma Alessandro Urban, direttore regionale Despar per l’Emilia-Romagna -. Il 2022 è stato un anno complicato, ma le difficoltà si superano quando si fa parte di un grande gruppo e siamo comunque riusciti a portare a casa risultati notevoli. Despar è riuscita ad ammodernare e sviluppare ulteriormente la propria vendita, consolidando il proprio ruolo nel settore della grande distribuzione in Emilia-Romagna". Ora, guardando al 2023, ulteriori novità sono pronte a costellare il percorso.

A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, è in arrivo un nuovo punto vendita Eurospar al posto dell’ex stabilimento Paglierani: i lavori termineranno entro l’autunno, sarà una filiale diretta e saranno ben trentasette le assunzioni previste, per cui è già in corso la campagna di reclutamento del personale. Tra le sfide – e i traguardi – maggiori di Despar non manca l’importante legame con il territorio: il marchio ha supportato circa una quindicina tra società sportive, iniziative e realtà culturali in Emilia-Romagna. Così come sono molteplici le donazioni e raccolte fondi mirate a supportare le realtà del territorio. Riflettori puntati, inoltre, anche sulla lotta allo spreco alimentare: un impegno, in collaborazione con Last Minute Market e Banco Alimentare, che ha permesso di recuperare in regione oltre 244 tonnellate di cibo invenduto e distribuito attraverso una rete territoriale di solidarietà di 25 Onlus, che hanno consentito la preparazione di oltre 560mila pasti per i più bisognosi.