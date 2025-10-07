Disastro olio in Romagna: il raccolto delle olive è a rischio. Cosa succede?

Rimini, 7 ottobre 2025 – Le cose non sempre ‘filano lisce come l’olio’. Dopo un’annata, quella del 2024, ricordata in maniera positiva, sia per i volumi sia per la qualità, in Romagna la campagna olivicola che sta per iniziare si preannuncia difficile e turbolenta, a causa di diversi fattori che quest’anno potrebbero incidere sugli esiti finali e determinare un impatto negativo sull’intera produzione olearia.

“Sarà una campagna olivicola terribile”

“Sarà una campagna olivicola terribile – ha commentato Massimiliano Savelli, presidente della sezione olivicola di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e vicepresidente regionale degli olivicoltori di Confagricoltura Emilia-Romagna – Eravamo pronti ad un’annata più scarica, ma, in quasi vent’anni, non avevo mai visto una stagione così. Il problema principale è stato luglio: nel cuore dell’estate abbiamo avuto una decina di giorni ricchi di piogge intense, grandine e temperature fredde. Questo ha provocato una forte proliferazione di insetti, tra cui la mosca dell’olivo che sta causando un ammaloramento dei frutti e compromettendo la produzione olivicola”, e, ha aggiunto confermando la situazione Carlo Carli, produttore olivicolo associato a Confagricoltura, “per chi non ha usato trattamenti i danni sono notevoli”.

Gli attacchi della mosca e l’effetto del maltempo

L’ingombrante presenza del piccolo ma insidioso insetto ha costretto numerose aziende a correre ai ripari e ‘giocare d’anticipo’, iniziando in maniera precoce sia la raccolta, sia l’attività nei frantoi, per far fronte agli attacchi della mosca, la cui larva si nutre della polpa, danneggiando le olive e causandone una caduta prematura. L’insetto, che rappresenta sicuramente il problema più evidente, non è però l’unico responsabile della caduta prematura, perché “si sono subiti anche gli effetti della grandinata di agosto – spiega Nicola Pelliccioni, produttore olivicolo associato a Confagricoltura - Nel mio oliveto la produzione è molto limitata, a causa non solo degli attacchi della mosca ma anche per il forte vento che aveva buttato a terra parecchie olive. Stiamo vivendo una situazione particolare, se non unica. Io partirò con la raccolta il 9 ottobre e non mi era mai capitato. Solitamente iniziavo a raccoglierle tra il 15 e il 20 ottobre”.

Anche se la campagna olivicola deve ancora iniziare ufficialmente e per avere una stima più accurata bisognerà aspettare ancora un po’, la credenza ormai diffusa fra i produttori è che “quest’anno i volumi saranno decisamente ridimensionati”, lasciando ben poche speranze di poter replicare la soddisfazione e il successo raggiunti lo scorso anno.