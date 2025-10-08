Emergenza abitativa: dalla Regione Emilia-Romagna 300 milioni di euro (anche) per l’affitto calmierato

Bologna, 8 ottobre 2025 – Trecento milioni di euro sul piatto per ristrutturare tutti gli appartamenti di residenza pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) ora sfitti perché inagibili o indecorosi. E poi assegnare le case appena rifatte a lavoratori e lavoratrici a reddito medio e medio basso a prezzo calmierato. In questo modo – spiega la Regione – vengono riqualificare i fabbricati Erp anche in un’ottica di risparmio energetico e superamento delle barriere architettoniche

E’ il piano della Regione Emilia-Romagna che ha approvato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse (qui la pagina della Regione) da parte di Comuni e Aziende casa Emilia-Romagna (Acer).

Appartamenti in affitto calmierato

Il primo obiettivo, dunque è azzerare azzerare gli alloggi pubblici sfitti e offrire quindi sul mercato a prezzi accessibili appartamenti che già ora non servono per soddisfare le richieste inevase delle graduatorie per l’accesso perché non abitabili. Una volta sistemati, verranno destinati a una fascia di persone che può permettersi un affitto ma basso (ossia fuori mercato e calmierato).

Dove intervenire? Parola ai Comune e Acer, poi ai privati

Saranno Comuni e Acer a manifestare interesse per fare rientrare appartamenti e immobili attualmente sfitti che potranno essere rimodernati attraverso piattaforma regionale a partire dal 21 ottobre. Una volta ricevute le ‘proposte’ la Regione approverà gli elenchi degli alloggi e dei fabbricati idonei ad essere inseriti nel Piano degli interventi.

Dopo (il bando scade il 25 novembre) la Regione approverà un avviso rivolto ai cittadini per la raccolta delle domande di alloggi in locazione a canone calmierato e i provvedimenti necessari per la determinazione dei canoni di locazione e dei requisiti soggettivi.

I fondi: 300 milioni di euro

Il Piano degli interventi che deriverà da questo bando sarà finanziato con 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro di risorse del bilancio regionale e dei fondi strutturali e 200 milioni di euro di indebitamento, che rientrerà grazie ai canoni di affitto generati dal programma.

La Regione: aiutiamo famiglie, lavoratori e studenti

“Prosegue il nostro impegno per dare una risposta forte e concreta a un’emergenza abitativa in grande crescita, in particolare per quanto riguarda gli appartamenti in affitto, sempre più inaccessibili a famiglie, lavoratori e studenti - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche abitative, Giovanni Paglia -. L’avviso per Comuni e Acer è il primo tassello della procedura innovativa che stiamo portando avanti e che prevede un percorso di condivisione larga coi territori e le parti sociali, nell’assenza di un Piano casa nazionale sostenuto da adeguate risorse. L’obiettivo è salvaguardare un modello di welfare e di coesione sociale che da sempre rappresenta il valore aggiunto di questa regione”.