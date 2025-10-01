Emilia-Romagna: export giù, l’effetto dei dazi imposti da Trump

Bologna, 1 ottobre 2025 – Soffre, l’export emiliano-romagnolo. Tra aprile e giugno scorsi, il suo valore ha subito una nuova flessione (-1,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2024, che è risultata leggermente più​​​​​​ ampia di quella subita nel trimestre precedente, ed è sceso a 21, 6 miliardi di euro, corrispondenti al 13,3 per cento dell’export nazionale (che, a sua volta, ha segnato un +1,1 per cento). Così il recente report di Unioncamere Emilia-Romagna, basato su dati Istat.

La flessione complessiva è dell’1,7 per cento rispetto ad aprile-giugno 2024

Le conseguenze dei dazi imposti da Trump

Una flessione apparentemente leggera, ma zavorrata dalle esportazioni negli Stati Uniti, che hanno subito uno brusca frenata dopo i dazi imposti da Donald Trump.

Il presidente americano, infatti, ha firmato l’inasprimento delle tasse per le merci in entrata proprio a inizio aprile, e dunque il trimestre analizzato è il primo a risentire pienamente delle misure protezionistiche.

Il risultato è un -9,9 per cento sull’export degli Stati Uniti (nel trimestre precedente la variazione era stata del -2,8 per cento), un calo che ha riportato il totale del valore delle merci Oltreoceano a 2,5 miliardi e all’11,9 per cento delle esportazioni regionali. A questa variazione negativa ha fatto da (piccolo) contraltare la ripresa sul mercato canadese (+2,8 per cento).

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Ansa)

Come va il mercato asiatico

Non benissimo anche il mercato asiatico, con una tendenza che si registra ormai dall’estate 2024, e che ha toccato il -6,3 per cento nel trimestre. Verso questi mercati è stato indirizzato il 13,9 per cento delle vendite all’estero regionali, pari a poco più di tre miliardi.

L’Europa e gli altri mercati: bene l’Africa, male l’Oceania

Quasi nulla la variazione verso i mercati del nostro continente (+0,3 per cento, che diventa +1,7 per cento se si guarda solo all’Europa a 27), che pesano per il 64,7 per cento del totale (quasi 14 miliardi di euro). Tra i mercati più piccoli, bene l’Africa (+12 per cento), per un totale di 682 milioni di euro, e male l’Oceania (-4,9 per cento), per 318 milioni di euro, in particolare con il crollo (-8,8 per cento) della piazza australiana.

Numeri che indicano come cercare nuovi mercati (extra-Usa) non sia poi così facile: la produzione emiliano-romagnola è di alta gamma e necessita di Paesi che abbiano l’ecosistema all’altezza per acquistarla e utilizzarla.

I settori merceologici: chi sale e chi scende

Per quanto riguarda i settori merceologici, agricoltura, silvicoltura e pesca sono aumentate di nuovo notevolmente (+17,2 per cento), così come l’industria alimentare e delle bevande (+9,1 per cento).

Benino chimica, farmaceutica e materie plastiche, che crescono del 2,1 per cento. Continua la flessione della subfornitura della metallurgia e dei prodotti di metallo (-6,9 per cento), della moda (-6,7 per cento), dei mezzi di trasporto (-6,4 per cento), delle apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e medicali, in calo del 2,8 per cento.