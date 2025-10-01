Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
EconomiaEmilia-Romagna: export giù, l’effetto dei dazi imposti da Trump
1 ott 2025
ANDREA BONZI
Economia
Emilia-Romagna: export giù, l’effetto dei dazi imposti da Trump

Tra aprile e giugno, tonfo del 9,9 per cento sul mercato Usa. Risale il Canada. Bene l’Africa, male l’Asia e l’Oceania. In crescita agricoltura e industria alimentare, soffre la metallurgia

Emilia-Romagna: export giù, l’effetto dei dazi imposti da Trump
Bologna, 1 ottobre 2025 – Soffre, l’export emiliano-romagnolo. Tra aprile e giugno scorsi, il suo valore ha subito una nuova flessione (-1,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2024, che è risultata leggermente più​​​​​​ ampia di quella subita nel trimestre precedente, ed è sceso a 21, 6 miliardi di euro, corrispondenti al 13,3 per cento dell’export nazionale (che, a sua volta, ha segnato un +1,1 per cento). Così il recente report di Unioncamere Emilia-Romagna, basato su dati Istat.

La flessione complessiva è dell’1,7 per cento rispetto ad aprile-giugno 2024
La flessione complessiva è dell’1,7 per cento rispetto ad aprile-giugno 2024

Le conseguenze dei dazi imposti da Trump

Una flessione apparentemente leggera, ma zavorrata dalle esportazioni negli Stati Uniti, che hanno subito uno brusca frenata dopo i dazi imposti da Donald Trump.

Il presidente americano, infatti, ha firmato l’inasprimento delle tasse per le merci in entrata proprio a inizio aprile, e dunque il trimestre analizzato è il primo a risentire pienamente delle misure protezionistiche.

Il risultato è un -9,9 per cento sull’export degli Stati Uniti (nel trimestre precedente la variazione era stata del -2,8 per cento), un calo che ha riportato il totale del valore delle merci Oltreoceano a 2,5 miliardi e all’11,9 per cento delle esportazioni regionali. A questa variazione negativa ha fatto da (piccolo) contraltare la ripresa sul mercato canadese (+2,8 per cento).

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Ansa)
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Ansa)

Come va il mercato asiatico

Non benissimo anche il mercato asiatico, con una tendenza che si registra ormai dall’estate 2024, e che ha toccato il -6,3 per cento nel trimestre. Verso questi mercati è stato indirizzato il 13,9 per cento delle vendite all’estero regionali, pari a poco più di tre miliardi.

L’Europa e gli altri mercati: bene l’Africa, male l’Oceania

Quasi nulla la variazione verso i mercati del nostro continente (+0,3 per cento, che diventa +1,7 per cento se si guarda solo all’Europa a 27), che pesano per il 64,7 per cento del totale (quasi 14 miliardi di euro). Tra i mercati più piccoli, bene l’Africa (+12 per cento), per un totale di 682 milioni di euro, e male l’Oceania (-4,9 per cento), per 318 milioni di euro, in particolare con il crollo (-8,8 per cento) della piazza australiana.

Numeri che indicano come cercare nuovi mercati (extra-Usa) non sia poi così facile: la produzione emiliano-romagnola è di alta gamma e necessita di Paesi che abbiano l’ecosistema all’altezza per acquistarla e utilizzarla.

I settori merceologici: chi sale e chi scende

Per quanto riguarda i settori merceologici, agricoltura, silvicoltura e pesca sono aumentate di nuovo notevolmente (+17,2 per cento), così come l’industria alimentare e delle bevande (+9,1 per cento).

Benino chimica, farmaceutica e materie plastiche, che crescono del 2,1 per cento. Continua la flessione della subfornitura della metallurgia e dei prodotti di metallo (-6,9 per cento), della moda (-6,7 per cento), dei mezzi di trasporto (-6,4 per cento), delle apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e medicali, in calo del 2,8 per cento.

