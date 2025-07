Chi è Francesca Bria, nuova presidente di Art-ER

Bologna, 4 luglio 2025 – Francesca Bria è la nuova presidente di Art-ER, la società consortile dell'Emilia-Romagna che promuove attrattività, ricerca e innovazione. L'assemblea dei soci, che si è riunita oggi a Bologna, ha rinnovato i vertici per il triennio 2025-2027, nominando anche il Cda, il comitato tecnico-scientifico, presieduto da Claudio Melchiorri, e il collegio sindacale, guidato da Silva Ricci.

Bria, economista ed esperta di politiche digitali, ha ricoperto incarichi di alto profilo a livello europeo.

"Siamo molto onorati - ha dichiarato il presidente della Regione Michele de Pascale - di poter contare su una figura che saprà valorizzare un ecosistema unico fatto di imprese, università, tecnopoli e capitale umano. L'Emilia-Romagna è oggi uno dei principali laboratori di innovazione industriale e tecnologica in Europa".

Il vicepresidente Vincenzo Colla ha ringraziato il presidente uscente Massimiliano Bianco "per la qualità della progettazione e il ruolo di connessione tra territorio, ricerca e impresa", aggiungendo che "Francesca Bria sarà un moltiplicatore di valore per un sistema che ha già dimostrato di saper competere a livello internazionale".

"Metto la mia esperienza al servizio di una regione che ha tutte le carte in regola per guidare la nuova politica industriale europea", ha detto Bria. "Qui esistono asset strategici come il Tecnopolo di Bologna e una rete di talenti, università e centri di ricerca che non ha eguali: lavoreremo per attrarre investimenti e trasformare la conoscenza in sviluppo sostenibile".

Chi è Francesca Bria

Francesca Bria, romana di 48 anni, è un’economista e tecnologa dell'informazione, docente universitaria in Gran Bretagna alla University College London e possiede un poliedrico curriculum internazionale.

Tra i vari incarichi, la presidenza del Fondo Nazionale per l'Innovazione-Cdp-Venture Capital, membro del Cda della Rai, consulente delle Nazioni unite e della Commissione europea, e promotrice dell’iniziativa EuroStack, una strategia per la sovranità tecnologica europea.

Bria è stata inoltre Assessore all’innovazione digitale della città di Barcellona.

Consulente di governi, organizzazioni internazionali e istituzioni su politiche tecnologiche e di innovazione, diritti digitali e impatti socioeconomici, geopolitici e ambientali della tecnologia.