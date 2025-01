Granchio blu amaro? Colpa di un parassita: il 97% degli esemplari in Emilia Romagna è infetto

Ferrara, 21 gennaio 2025 – Continua la maledizione del granchio blu. Si è scoperto infatti che, oltre ad essere stato una vera e propria piaga per l’attività dei pescatori della nostra costa, ospita anche un parassita.

Recenti studi condotti dal Centro specialistico ittico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno rivelato che questo crostaceo può essere portatore di un parassita del genere Hematodinium, responsabile della cosiddetta "Bitter Crab Disease" o "malattia del granchio amaro".

Questo non rappresenta un rischio diretto per la salute umana, ma può compromettere la qualità della carne dei granchi infetti, conferendole un retrogusto amaro dopo la cottura, rendendola quindi meno appetibile per i consumatori.

Lo studio e i risultati

Il progetto di ricerca, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha analizzato 225 esemplari di granchi blu provenienti da sette diverse aree lagunari tra aprile e maggio 2024. Tra i siti di campionamento figurano località dell'Emilia Romagna come Goro (Ferrara) e Marina di Ravenna.

I risultati preliminari hanno evidenziato una significativa diffusione del parassita nella regione: il 97% degli esemplari raccolti in Emilia Romagna è risultato positivo a Hematodinium, un dato molto più elevato rispetto al 33% registrato in Veneto e alla totale assenza del parassita nelle lagune del Friuli Venezia Giulia.

Gli operatori del settore ittico emiliano-romagnolo avevano segnalato numerosi esemplari letargici o moribondi, con scarsa resistenza al trasporto e alla manipolazione. Questi granchi sono stati confermati come fortemente infetti dal parassita.

Le conseguenze del parassita

La conseguenza diretta di questa infezione riguarda sicuramente la perdita economica dei pescatori. Questo parassita inoltre è noto per la sua capacità di infettare anche diverse specie di crostacei marini, causando quindi decremento delle popolazioni naturali autoctone, con impatti ecologici e perdite economiche per il settore della pesca commerciale.

Fortunatamente il parassita non è trasmissibile all'uomo, tuttavia il consumo di granchio blu crudo o poco cotto può comportare alcuni potenziali rischi per la salute come gastroenteriti acute. Pertanto è consigliabile consumare il granchio blu con un'adeguata cottura.