Granchio blu, arrivano gli aiuti: un milione dall’Emilia Romagna

Bologna, 10 dicembre 2024 – Il granchio blu è stata una piaga che ha distrutto l’attività dei pescatori della nostra costa (e non solo). La Regione Emilia- Romagna ha rimborsato con un milione di euro le operazioni di smaltimento del crostaceo gestite dal consorzio Con.Uno. Infatti tra gennaio e settembre 2024, l’azienda ha raccolto e trasportato i granchi destinati allo smaltimento per conto delle imprese di pesca di Goro e Comacchio.

Il granchio blu, specie "aliena”, ha flagellato gli allevamenti di molluschi. Il quantitativo smaltito - spiega la Regione - è stato di circa 700 tonnellate con un rimborso pari a 1,50 euro per chilogrammo di prodotto. Una cifra in cui forfettariamente sono ricompresi i costi sostenuti per il trasporto, la movimentazione, a terra e in mare, degli esemplari di granchio, gli oneri e i costi sostenuti per lo smaltimento in discarica o in centri autorizzati, nonché i costi amministrativi per la gestione e l'organizzazione delle operazioni.

I pescatori di Goro, fra i più colpiti

Nel 2023 la Regione aveva ha già messo a disposizione delle imprese contributi per un milione di euro. L'aiuto regionale per il 2024 in ordine di pagamento in questi giorni è stato inserito a bilancio e comunicato alla Commissione europea come aiuto di Stato in esenzione, “rappresentando un passo concreto verso il sostegno alle attività locali”, sottolinea la Regione.

I danni per la pesca italiana, secondo le stime, si sono aggirati intorno ai 100 milioni di euro. Questo crostaceo è sempre più diffuso lungo le coste italiane, dal Tirreno all’Adriatico. È una specie ecologicamente importante nelle zone costiere dove si trova, ma la sua abbondanza può anche avere impatti negativi sull'ecosistema marino, soprattutto quando diventa invasiva in nuove aree, esattamente come sta accadendo da noi.