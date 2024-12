Grandi coop senza sgravi fiscali. Mammi: "Beffa inaccettabile"

Bologna, 22 dicembre 2024 – Alessio Mammi fa il bis come assessore all’agricoltura della Regione Emilia Romagna dopo la riconferma in giunta.

Assessore prima grana: è vero che le coop della Romagna colpite dall’alluvione rischiano di vedere ridotti gli sgravi fiscali e contributivi nel Decreto Agricoltura?

"Una beffa inaccettabile per realtà che sono il meglio del Made in Italy nel proprio settore, ci attiveremo con il Governo e con la UE perché gli aiuti siano garantiti".

Alessio Mammi, confermato assessore all’Agricoltura

Cosa è successo?

"La legge prevede che sia estesa alle aziende agricole nelle zone colpite dalle alluvioni nel 2023 la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per il 2024 a carico dei datori di lavoro per i dipendenti in zone svantaggiate, tra cui anche le coop dell’ortofrutta. Sul sito sito della Ue si legge che, seppur la proposta italiana sia accoglibile in quanto non lesiva della concorrenza, l’aiuto non sarà superiore ai 280mila euro per beneficiario".

Il comparto frutticolo ha sofferto, come lo sostiene la Regione?

"Sono a disposizione risorse per la protezione meccanica delle produzioni in campo, tra cui impianti di sistemi antibrina, reti antigrandine, impianti di irrigazione e raffrescamento, reti di protezione dagli insetti. L’incremento dei fondi Ue può arrivare al 60%. Gli investimenti del progetto sono oltre 70 milioni. Il piano prevede inoltre l’accesso al credito per l’abbattimento dei tassi di interesse".

Sistema idrico, come consentire agli agricoltori di conservare l’acqua piovana?

"Dobbiamo tenere l’acqua quando c’è, per poi poterla riutilizzare quando serve. Sono in pubblicazione bandi per il valore di 20 milioni a sostegno di investimenti irrigui rivolti ai Consorzi di bonifica e per la realizzazione di opere consortili tra imprese agricole".

Cosa si può fare per dare sostegno al reddito delle imprese?

"È il primo obiettivo. A disposizione delle aziende agricole e agroalimentari ci sono 300 milioni dello Sviluppo Rurale: sono 26 nuovi bandi, pubblicati entro fine gennaio, per il ripristino produttivo nelle zone alluvionate, investimenti, giovani imprenditori, benessere animale, biologico".

Quali sono le azioni per agevolare il ricambio generazionale?

"Questo tema è la leva per il futuro dell’agricoltura. È in pubblicazione il secondo bando dello Sviluppo Rurale 2023-2027 con 30 milioni per il sostegno al primo insediamento e sugli investimenti dei giovani imprenditori".

Si può sostenere meglio l’agricoltura di montagna?

"Mettere al centro l’Appennino è una nostra mission. La valorizzazione di queste comunità significa qualità per i territori. Sono a disposizione per l’agricoltura in montagna 62 milioni per le comunità locali. Un modello virtuoso è quello del Parmigiano Reggiano di montagna".

Promozione nel mondo di Dop e Igp, quali azioni nel 2025?

"Tra le attività previste con i Consorzi dei produttori, l’appuntamento più importante del 2025 è l’Expo in Giappone a Osaka. La promozione è la ‘miglior difesa’ per i nostri prodotti: quando le persone ne capiscono il valore, le opportunità per le imprese diventano importanti. Oggi l’agroalimentare in Emilia-Romagna vale 30 miliardi".

Vino, qual è nuova veste dell’Emilia Romagna a Vinitaly?

"Un padiglione completamente rinnovato. Ci sarà lo chef Massimo Bottura che coordinerà il ristorante, avremo tanti ospiti. L’Emilia-Romagna sarà protagonista al Vinitaly 2025e".