Hera, utili a quota 536 milioni: "Il nostro è un modello solido"

Ricavi a 12.889,7 milioni di euro (-15,9%), principalmente per la diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche e il venir meno delle attività legate al superecobonus (ma la contrazione viene compensata dai maggiori volumi venduti di energia elettrica, grazie allo sviluppo commerciale). Mol adjusted a 1.587,6 milioni (+6,2%), utile netto adjusted di pertinenza degli azionisti a 494,5 milioni (+31,8%). Il risultato netto al 31 dicembre 2024 raggiunge i 535,9 milioni (+28,5%) con una crescita del 28,5%, rispetto ai 417 dell’anno precedente. E ancora, indebitamento finanziario netto a 3.963,7 milioni, con debito netto/Mol a 2,50, investimenti operativi lordi per 860,3 milioni (+5,5%), di cui il 76% a valore condiviso, Mol a valore condiviso in crescita a 856,6 milioni (+10%) e oltre 2,1 miliardi di valore economico distribuito sui territori tra fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni. Sono i risultati consolidati al 31 dicembre del Gruppo Hera, approvati ieri dal Cda insieme alla rendicontazione di sostenibilità e alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Proprio in considerazione dei “significativi risultati raggiunti”, il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea dei soci del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione (+7,1% rispetto all’ultimo pagato). L’incremento dei principali indicatori economico-finanziari e il continuo miglioramento del rendimento "sono chiari segnali della solidità del nostro modello industriale", commenta il presidente esecutivo Cristian Fabbri.