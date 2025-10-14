Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Le imprese stanno con de Pascale: "Sì agli indennizzi per i balneari"
14 ott 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Le imprese stanno con de Pascale: “Sì agli indennizzi per i balneari”

Nota di Confesercenti e Confcommercio per ringraziare la Regione dopo le critiche di alcuni settori Pd. “Ci auguriamo che il governatore possa godere dell’appoggio di tutte le forze politiche di maggioranza”

Governo e Regione vogliono mettere a punto un meccanismo che indennizzi i balneari che perdono la concessione

Bologna, 14 ottobre 2025 – I presidenti di Confcommercio e Confesercenti Emilia-Romagna, Enrico Postacchini e Dario Domenichini, esprimono soddisfazione per l’impegno delle istituzioni sul riconoscimento degli indennizzi ai balneari. La posizione arriva dopo l’incontro organizzato dai sindacati Sib e Fiba con il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la scorsa settimana al TTG di Rimini.

“Il riconoscimento del valore economico dell’impresa con adeguati indennizzi non sarebbe un premio alla carriera o un regalo improprio, ma il giusto riconoscimento per anni di sacrifici”, affermano i due presidenti in una nota congiunta. In particolare, Postacchini e Domenichini approvano l’impegno preso dai rappresentanti delle istituzioni per condurre un confronto serrato con i rappresentanti dell’Unione Europea.

Le associazioni esprimono inoltre apprezzamento per “l’impegno del presidente della Regione, coerentemente con quanto ha sempre sostenuto”, e auspicano che “continui ad avere l’appoggio convinto da parte di tutte le forze politiche che compongono l’attuale compagine del governo regionale”. Il riferimento è alle critiche mosse a de Pascale da alcuni esponenti di sinistra, anche Pd, contrari alla richiesta di indennizzi da parte dei balneari. De Pascale aveva già risposto che la sua posizione è sempre stata quella, peraltro condivisa dal Pd.

© Riproduzione riservata