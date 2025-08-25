Imprese in Emilia Romagna: il turismo traina i servizi, male l’agricoltura, industria in frenata

Bologna, 25 agosto 2025 – Nel secondo trimestre 2025 l’Emilia-Romagna ha fatto registrare un saldo positivo di +2.041 imprese, frutto di 5.803 nuove aperture a fronte di 3.762 cessazioni. I dati arrivano dalle elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna sui flussi Movimprese, basati sul Registro delle imprese delle Camere di commercio. Al 30 giugno scorso, il numero complessivo di imprese con sede in regione è così salito a 432.291 unità. Si tratta di un risultato positivo, ma contenuto: il saldo infatti è il più basso degli ultimi cinque anni per un secondo trimestre, segno che la vitalità imprenditoriale resiste ma a ritmi più prudenti.

Iscrizioni e cessazioni e comparto agricolo in calo

Il dato sulle iscrizioni (5.803) segna il nuovo minimo dell’ultimo decennio, al netto dell’eccezionalità del 2020, in piena pandemia. Anche le cessazioni (3.762) risultano comunque in rallentamento, inferiori alle 3.987 del secondo trimestre 2024. In termini di tasso demografico, l’Emilia-Romagna si ferma a +0,47%, un valore più basso di Lombardia (+0,66%) e Veneto (+0,53%), ma in linea con il Piemonte (+0,45%).

Il comparto agricolo continua invece a perdere terreno. Tra aprile e giugno sono scomparse 53 imprese (-0,1%), un dato determinato dal calo dell’agricoltura pura (-69 unità) e della pesca e acquacoltura (-19, -0,9%), comparto penalizzato dai cambiamenti climatici e dalle difficoltà di mercato.

Un lavoratoreindustriale, nell'ultimo trimeste in regione bilancio sopra lo zero (+0,1%)

Industria: saldo positivo minimo. Si rallenta nelle costruzioni

Il bilancio dell’industria è appena sopra lo zero: +59 imprese (+0,1%), il risultato più debole della media decennale per questo trimestre. La crescita è trainata dalla riparazione e manutenzione di macchine (+45) e dalla fabbricazione di prodotti in metallo (+18). Perdono invece imprese il settore moda (-16, -0,3%) e quello dell’elettronica e apparecchiature (-12, -1%).

Le costruzioni restano invece solide con +442 imprese (+0,6%), anche se si tratta del risultato più contenuto degli ultimi cinque anni. L’espansione è sostenuta dai lavori di costruzione specializzati (+335), legati soprattutto a ristrutturazioni e manutenzioni, e dalla costruzione di edifici (+106). Il comparto continua dunque a beneficiare della domanda di rinnovamento edilizio, pur con un ritmo meno vivace rispetto al recente passato.

Servizi protagonisti

A trainare la crescita complessiva restano i servizi, con +1.615 imprese (+0,6%). Il commercio, pur in rallentamento, segna comunque un saldo positivo (+143), trainato da autoveicoli e motocicli (+104, +0,9%). Il commercio al dettaglio registra solo un lieve incremento (+52), mentre l’ingrosso si annulla.

Decisiva la crescita degli “altri servizi” (+1.472), con contributi rilevanti da ristorazione (+199) e alloggio (+110), insieme alle attività immobiliari (+254), finanziarie e assicurative (+210), noleggio e agenzie di viaggio (+195). Bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+145) e i servizi alla persona (+129). È un segnale chiaro: il tessuto economico regionale trova slancio soprattutto nei comparti a diretto contatto con cittadini e imprese, alimentato da consumi e turismo.

Boom società di capitale

Dal punto di vista della struttura giuridica, prosegue l’aumento delle società di capitale (+1.328, +1%), conferma di un tessuto imprenditoriale sempre più orientato a forme organizzative solide e strutturate. In crescita anche le ditte individuali (+886, +0,4%), un dato che ribalta la tendenza negativa del passato recente. Calano invece le società di persone (-148, -0,2%), mentre cooperative e consorzi restano stabili.

Il segno tangibile di regione che, nell’ultimo trimestre, l’Emilia Romagna è stata capace di attrarre iniziativa economica, ma con segnali di rallentamento rispetto al recente passato.

Se agricoltura e industria mostrano fragilità, costruzioni e servizi continuano a sostenere la dinamica imprenditoriale. Insomma, un saldo positivo, ma ridimensionato. Un equilibrio tra prudenza e resilienza, che riflette bene il momento dell’economia regionale.