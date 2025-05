Emilia-Romagna, istruzioni per l'uso al modello 730: gli open day per la precompilata

Bologna, 13 maggio 2025 – Dichiarazione dei redditi 2025: prende il via la campagna di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, che programma una serie di iniziative per dare supporto a cittadine e cittadini per l’invio anche online della propria dichiarazione.

Un invio che può essere fatto con o senza modifiche dal 15 maggio 2025.

Gli open day per il 730 precompilato

Sarà da lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025, in occasione della Open Gov Week, che molti uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna dedicheranno un’apertura straordinaria al 730 precompilato. In particolare, sarà possibile visualizzare e inviare la propria dichiarazione con il supporto di un funzionario delle Entrate. Per partecipare agli open day è necessario prenotare inviando un’email agli indirizzi indicati di seguito (le prenotazioni potranno essere accettate fino a esaurimento dei posti disponibili).

Bologna e Imola : il 21 maggio dalle 14.30 alle 18 in via Marco Polo 60, via Larga 35 o P.zza Gramsci 20 (Imola). Contatti: dr.emiliaromagna.staffcontatti@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 051 6103037

: il 21 maggio dalle 14.30 alle 18 in via Marco Polo 60, via Larga 35 o P.zza Gramsci 20 (Imola). Contatti: dr.emiliaromagna.staffcontatti@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 051 6103037 Cesena : il 22 maggio dalle 14:30 alle 17 in via Riccardo Brusi 231. Contatti: dp.forlicesena.utcesena@agenziaentrate.it

: il 22 maggio dalle 14:30 alle 17 in via Riccardo Brusi 231. Contatti: dp.forlicesena.utcesena@agenziaentrate.it Faenza : il 22 maggio dalle 14 alle 16 in Corso Matteotti 3. Contatti: dp.ravenna.utfaenza@agenziaentrate.it

: il 22 maggio dalle 14 alle 16 in Corso Matteotti 3. Contatti: dp.ravenna.utfaenza@agenziaentrate.it Ferrara : il 19 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in via Maverna 8/10. Contatti: dp.ferrara.comunicazione@agenziaentrate.it oppure telefonare ai numeri 0532226360 – 0532 226241

: il 19 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in via Maverna 8/10. Contatti: dp.ferrara.comunicazione@agenziaentrate.it oppure telefonare ai numeri 0532226360 – 0532 226241 Forlì : il 23 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in Corso Mazzini 13. Contatti: dp.forlicesena.comunicazione@agenziaentrate.it

: il 23 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in Corso Mazzini 13. Contatti: dp.forlicesena.comunicazione@agenziaentrate.it Ravenna : il 21 maggio dalle 14 alle 17 in via Trieste 74. Contatti: dp.ravenna.utravenna@agenziaentrate.it

: il 21 maggio dalle 14 alle 17 in via Trieste 74. Contatti: dp.ravenna.utravenna@agenziaentrate.it Modena : il 22 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in Via Costellazioni 190. Contatti: dp.modena.utmodena@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 059 8393070

: il 22 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in Via Costellazioni 190. Contatti: dp.modena.utmodena@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 059 8393070 Reggio Emilia : il 21 maggio dalle 14.30 alle 17 in via Borsellino 32. Contatti: dp.reggioemilia.utreggioemilia@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 0522 234387

: il 21 maggio dalle 14.30 alle 17 in via Borsellino 32. Contatti: dp.reggioemilia.utreggioemilia@agenziaentrate.it oppure telefonare al numero 0522 234387 Parma : il 22 maggio dalle 14.30 alle 17 in Strada Quarta 6/1 A. Contatti: dp.parma.comunicazione@agenziaentrate.it

: il 22 maggio dalle 14.30 alle 17 in Strada Quarta 6/1 A. Contatti: dp.parma.comunicazione@agenziaentrate.it Piacenza: il 22 maggio dalle 14.30 alle 17 in via Modonesi 16. Contatti: dp.piacenza.utpiacenza@agenziaentrate.it oppure telefonare ai numeri 0523 601201- 0523

Scadenze e novità 2025: come informarsi

A partire dal 19 maggio i cittadini potranno anche ascoltare i suggerimenti del Fisco tramite le registrazioni, realizzate dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna, che saranno pubblicate sulla web radio regionale.

Appuntamenti per informarsi al meglio e sapere come accedere alla dichiarazione precompilata, le modalità per inviarla, le scadenze e le novità 2025.

In programma, inoltre, una serie di incontri dal titolo “Il 730 web: istruzioni per l’uso”, realizzati in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per avvicinare i cittadini al “fisco-digitale” accompagnando anche i meno esperti a presentare la dichiarazione dei redditi precompilata in autonomia. I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Teams e al termine delle presentazioni i funzionari resteranno a disposizione dei partecipanti per rispondere alle richieste di chiarimenti. Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.