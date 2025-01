La Romagna chiama i tedeschi: "Spot da 115 milioni di contatti"

Stessa spiaggia, stesso mare. Romagna chiama (ancora) Germania.

La Riviera torna sulla televisione tedesca a caccia di aficionados e nuove leve tra i villeggianti del nord. Partirà venerdì la campagna promozionale televisiva di Apt Servizi Emilia-Romagna in Germania, in vista delle vacanze di Pentecoste ed estive, con oltre mille passaggi previsti tra gennaio e giugno sui canali televisivi nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), che raggiungeranno 115 milioni di contatti.

Lo spot tv racconta in venti secondi la vacanza "Dolce Vita style" in Romagna di una famiglia tedesca, attraverso una sequenza di vivaci immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo. Sono in programma anche 1.500 passaggi sulla web tv di Wetter.com, il principale sito meteo tedesco, oltre a una campagna online con "traffic driver" (banner), che rimandano a una landing page dedicata proprio all’offerta di vacanze per le famiglie (e non solo).

"Mai come quest’anno – sottolinea l’assessora regionale al turismo e sport, Roberta Frisoni – la campagna promozionale destinata alla Germania è rafforzata dai numerosi collegamenti con la nostra regione, di cui i turisti tedeschi potranno beneficiare già dalla primavera, da quelli aerei, sugli aeroporti di Bologna e Rimini, a quelli ferroviari, con la tratta giornaliera Monaco-Cattolica dei nuovi treni Railjet".

"È la migliore premessa – aggiunge – per confermare e incrementare il trend di crescita che gli ospiti tedeschi hanno fatto registrare nei primi undici mesi del 2024 lungo i 110 chilometri tra Comacchio e Cattolica, una crescita del 10,3% di presenze (2.130.751) e del 9,5% di arrivi (333.574) rispetto al 2023 secondo i dati Istat".

Lo spot si trova anche sulle piattaforme social in lingua tedesca di Apt (canale You Tube e canale Facebook). Non mancherà poi la partecipazione alle principali fiere.