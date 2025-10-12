Vuoi lavorare sui treni? A Bologna c’è la selezione di 25 giovani macchinisti

Bologna, 12 ottobre 2025 – Trenitalia Tper rinforza la squadra dei propri macchinisti aprendo all’ingresso di 25 nuovi giovani, da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante e inserire nel percorso formativo che li porterà a guidare i treni regionali in Italia.

Il Recruiting Day dell’azienda, organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro, si svolgerà domani, lunedì 13 ottobre, dalle 9 alle 18 nella sede della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta del secondo Recruiting Day, dopo quello del 25 marzo scorso che ha portato all’assunzione di 20 giovani che hanno già iniziato il percorso di formazione nel ruolo di macchinista.

La giornata del 13 ottobre conclude il processo di selezione avviato con la raccolta delle candidature conclusa nel mese di settembre.

I 286 candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo sono stati poi invitati sessione online che consiste in test psico-attitudinali e di logica, superato da circa il 50% di loro.

Saranno proprio queste 141 persone al centro del Recruiting Day di domani.

Previsti interventi da parte di Trenitalia Tper e dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e un test tecnico, il cui esito sarà comunicato alla fine della mattinata. Per coloro che saranno risultati idonei la giornata proseguirà con la fase di colloqui individuali.

A Trenitalia Tper lavorano oggi 1611 persone, con un’età media di poco inferiore a 40 anni. Dal 2020, anno di nascita della società sono state assunte 626 persone, di cui 442 per turn over e 184 per crescita aziendale. L’età media dei nuovi assunti nel 2025 è di 27 anni. Circa un terzo dei dipendenti di Trenitalia Tper – 517 - è oggi impegnato nella guida dei treni.