Lavoro in Emilia-Romagna, il rapporto Ires: “Crescita modesta e manifattura in affanno”

Bologna, 8 ottobre 2025 - “Incertezza dettata dall’instabilità politica, un calo dell’industria, dell’export e dell’occupazione femminile”. È uscita la ricerca della Cgil Emilia-Romagna e di Ires, coordinata dal presidente Giuliano Guietti, illustrata dai ricercatori Ires Daniela Freddi e Davide Dazzi. Dopo gli interventi di Giovanni Paglia, assessore Regione Emilia-Romagna e di Elisa Barbieri, economista, Università Ca’ Foscari, le conclusioni sono state affidate a Massimo Bussandri segretario generale Cgil Emilia-Romagna.

Come emerso nel 2023, anche nel 2024 e 2025 si consolida una tendenza che non è certamente orientata all’ottimismo: “La crescita è davvero modesta, 0,2%, e anche se le stime danno una leggera accelerazione siamo sempre intorno allo zero virgola – sottolinea Guietti –. I dati che più preoccupano sono quelli relativi alla manifattura che, nella nostra regione, ha tradizionalmente trainato i servizi: la manifattura è in contrazione da due anni consecutivi e non abbiamo segnali di ripresa”. Preoccupante, secondo Guietti, è anche la dinamica delle esportazioni: “Sono in contrazione da diversi trimestri”. A tutto ciò “si accompagna un mercato del lavoro incerto, ricordando che l’andamento dell’economia si riflette sull’occupazione a distanza di tempo”. Quindi, secondo Ires, “stiamo vivendo ancora lo strascico della ripresa post Covid e l’occupazione cresce sì ancora nel 2024 ma cresce sempre più lentamente e gli ultimissimi indicatori che abbiamo sul 2025 registrano invece un calo”, continua Guietti.

Il lavoro femminile

Dal punto di vista qualitativo, la cosa più significativa e anche preoccupante “è che quella piccola crescita riguarda solo la componente maschile mentre in quella femminile si registra una contrazione importante”. “Probabilmente ciò avviene perché quella bolla di occupazione, precaria, instabile, a tempo determinato, che durante il post Covid aveva interessato molte donne si sta sgonfiando», affermano i ricercatori Ires. Di particolare rilevanza, all’interno del report, è la situazione delle esportazioni: “Per la prima volta in tre anni, nel primo trimestre del 2025, si è contratto il prodotto negli Stati Uniti, dove l’anticipo degli acquisti dall’estero in vista dell’entrata in vigore di nuovi più alti dazi, ha generato un marcato aumento delle importazioni”, commenta Guietti. Muovendo l’attenzione al contesto regionale, i più recenti dati di previsione macroeconomica a medio termine prodotti da Prometeia nel mese di luglio di quest’anno mostrano che prosegue una sostanziale stagnazione della crescita registrata nel 2023. Inoltre, la modesta crescita occupazionale registrata nel 2024 in Emilia-Romagna è comunque espressione di spinte del mercato del lavoro contrastanti.

“In una prospettiva di genere, l’aumento occupazionale rilevato nel 2024 è tutto imputabile alla componente maschile mentre si registra un calo occupazionale femminile netto soprattutto nel lavoro part time a basso titolo di studio – continua Guietti, presidente di Ires E-R –. La flessione occupazionale femminile, tuttavia, non si trasferisce in un aumento della disoccupazione ma in un innalzamento del numero di inattive e quindi fuori dal mercato del lavoro”.