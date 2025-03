Migliori aziende dove lavorare in Emilia Romagna: l’ultima classifica

Bologna, 22 marzo 2025 – Il segreto per la crescita di fatturato nelle aziende è la fiducia dei collaboratori. Questo è quanto emerso dalla classifica stilata da Great Place to Work Italia sulle migliori aziende in cui lavorare nel nostro paese. L’elenco per il 2025, diviso in base al numero di dipendenti, ha coinvolto oltre 203mila collaboratori di 404 organizzazioni diverse attive sul territorio nazionale.

Da questi dati è stata stipulata la classifica delle 75 migliori aziende in cui lavorare in Italia.

Great Place to Work Italia ha stilato una classifica delle migliori aziende in cui lavorare: secondo lo studio l'elevata fiducia dei collaboratori contribuisce a incrementare il fatturato

I criteri presi in considerazione nella classifica

La classifica è stata divisa in base al numero di dipendenti (una per le aziende che hanno tra i 10 e i 49 dipendenti, una tra i 50 e i 149, poi per quelle dai 500 ai 999 e infine quelle con più di 1000 lavoratori).

Uno degli indicatori più importanti presi in considerazione per stilare l’elenco è la fiducia dei dipendenti che secondo Great Place to Work Italia, si riflette direttamente anche sul fatturato aziendale.

Un altro interessante parametro d’analisi è rappresentato dalla soddisfazione complessiva dei lavoratori, una valutazione molto diretta per decretare l’eccellenza di un ambiente di lavoro.

Le aziende migliori in cui lavorare in Emilia-Romagna

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, l’unica azienda che è rientrata nella classifica delle 75 migliori organizzazioni in cui lavorare è Webranking che ha sede a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Questa rientra nella categoria che ha un numero di collaboratori tra i 150 e i 499. Webranking è tra le più grandi agenzie digitali in Italia e conta un team di oltre 220 professionisti dislocati su quattro sedi: quella di Correggio ovviamente ma è presente anche a Milano, Reggio Emilia e Cagliari.

Da sette anni è inserita nella classifica dei migliori luoghi di lavoro in Italia stilata proprio da Great Place to Work.

La classifica dei migliori ambienti di lavoro italiani

Dall’analisi di Great Place to Work Italia si scopre che un’organizzazione su 3 (30,67%) appartiene al settore It, ovvero quello riguardante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Seguono biotecnologie e farmaceutica (14,67%), servizi finanziari e assicurazioni (12%), industria manifatturiera e produzione (10,67%), servizi professionali (6,67%), sanità (5,33%), retail e telecomunicazioni (4%), advertising e marketing, ospedaliero e media (2,67%) e costruzioni, educazione e formazione e trasporti (1,33%). A livello di distribuzione territoriale, invece, quasi sette aziende su dieci (69,3%) hanno sede in Lombardia (52%) e nel Lazio (17,3%).

I migliori ambienti di lavoro in Italia: quali sono

Per la categoria delle aziende con più di 1.000 collaboratori, la migliore organizzazione in cui lavorare è TP (telecomunicazioni). Passando alla categoria delle organizzazioni che hanno tra i 500 e i 999 collaboratori trionfa Hilton (ospitalità).

Nella categoria delle aziende che hanno tra i 150 e i 499 collaboratori vince Bending Spoons (tecnologie dell’informazione).

Nella categoria con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, il primo posto lo conquista Auditel (media).