Spostamenti tra regioni per le cure sanitarie: l’Emilia Romagna è la più richiesta

Bologna, 12 dicembre 2024 – La sanità è sempre stata un fiore all’occhiello e un vanto per l’Emilia Romagna. Lo confermerebbe anche questo studio che ha fatto l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), snocciolando alcuni dati riferiti all’anno 2023, in merito alle regioni più attrattive per la mobilità sanitaria.

Dai dati presentati oggi è emerso che l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto sono le regioni maggiormente attrattive per lo spostamento dei cittadini da una regione ad un’altra per assicurarsi le cure mediche. E nello specifico l’Emilia Romagna ha superato per la prima volta la Lombardia in questa speciale classifica.

Si è notata anche una ripresa importante del trend migratorio sanitario in Italia già dalla seconda metà del 2020, dopo che era stato stoppato dagli effetti della pandemia.

"L'attrazione - rileva l' Agenas - è in gran parte dovuta ai Drg (ndr, ovvero il meccanismo di rimborso del costo delle prestazioni sanitarie alle aziende ospedaliere) legati alle malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo, che rappresentano per le tre regioni rispettivamente il 52%, il 31% e il 34% dell'attrazione totale”. Le regioni con il maggior saldo positivo sono l'Emilia Romagna e la Lombardia, che presentano risultati equiparabili (rispettivamente 387 milioni e 383 milioni).

Il flusso migratorio per ricoveri ospedalieri è prevalentemente diretto da Sud a Nord. Tuttavia, si rileva anche una mobilità significativa tra le regioni del Centro-Nord, soprattutto quelle di confine. In termini percentuali, il flusso migratorio è così suddiviso: 83,78% al Nord, 68,24% al Centro, e 27,22% al Sud.

Le strutture ospedaliere maggiormente attrattive, sottolinea inoltre l'Agenzia, sono quelle private accreditate, che gestiscono circa i tre quarti delle prestazioni di alta complessità.

Da considerare, inoltre, alcune variazioni rispetto al 2019. In particolare, il Lazio ha registrato una riduzione del saldo negativo grazie alla diminuzione dei costi di mobilità passiva (-9%) e a un aumento dei ricavi (+11%)

La mobilità passiva esprime l'indice di fuga da una Regione, identificando le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini al di fuori della Regione di residenza. La Campania ha invece ridotto i costi legati alla mobilità passiva del 6%, mentre ha incrementato i ricavi grazie a un aumento dei ricoveri in mobilità attiva di alta complessità (la mobilità attiva esprime l'indice di attrazione di una Regione, identificando le prestazioni sanitarie offerte a cittadini non residenti).