Montagna lavoro e turismo in Emilia Romagna, Corsini: "Arrivano i ristori, pronti 4 milioni"

Piste affollate al Corno alle Scale

L’economia dell’Appennino, dal centro al nord, ha subito una batosta storica con la neve e il freddo che si sono palesati solo alla metà di gennaio. Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, si è subito attivata su richiesta delle Regioni (Emilia-Romagna capofila) per sbloccare i contributi necessari a limitare i danni. L’Emilia-Romagna, attraverso l’impegno del presidente Stefano Bonaccini e dell’assessore al turismo, Andrea Corsini, ha aggiunto altri benefit a favore dell’intero comparto economico che garantisce la vita della montagna. Oggi gli impianti di sci sono aperti quasi ovunque. I siti web delle varie località forniscono tutte le informazioni. Rimane un nodo misterioso: si trova poco personale per gli impianti di risalita e gli esercizi commerciali. di Beppe Boni L’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, è l’uomo più gettonato del momento in quota e nelle valli perchè da lui si attende l’annuncio dei fondi per ammorbidire i danni della carenza di neve a inizio stagione. Oggi è considerato il Messia. I soldi arrivano? "Sì i fondi ci sono. E sono un po’ di più rispetto alle previsioni: 4 milioni e 400 mila euro che il governo ha sbloccato su nostra richiesta. Sono residui dei bandi Covid del governo...