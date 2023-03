Mutui Emilia Romagna, tassi in aumento e impennata di surroghe: i dati

Bologna, 16 marzo 2023 – Crescono i tassi di interesse, si abbassa il capitale richiesto e aumentano le richieste di surroga dei mutui. La situazione finanziaria delle famiglie sta rapidamente cambiando anche in Emilia Romagna, dove la richiesta medi dei mutui è in calo del 4,4%. A mettere la fuoco la situazione in tutta la regione è un’analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it su un campione di circa 52mila richieste di mutuo raccolte tutte le province tra luglio 2021 e febbraio 2023. La ricerca ha evidenziato come – per far fronte all’aumento dei tassi di interesse che fanno lievitare le rate e pur di non rinunciare all’acquisto della prima casa – in Emilia Romagna le persone si siano orientate sulla richiesta di importi più contenuti. Una tendenza confermata anche dai dati dei primi mesi del 2023, che vedono la domanda media scendere ulteriormente con un importo medio richiesto che si aggira sui 140mila euro per unità immobiliare (139.674 euro è la cifra esatta). Ne risente quindi anche il mercato. Il calo degli importi richiesti significa che le famiglie stanno dando fondo ai risparmi oppure, nella maggioranza dei casi, gli acquirenti scelgono case più economiche. Mutui prima casa: come sta...