Pannelli fotovoltaici: dove si possono installare in Emilia Romagna

Pannelli fotovoltaici: la spinta della regione Emilia Romagna

Bologna, 20 febbraio 2023 - In tempi di caro bollette - e anche di clima da salvare - la Regione Emilia Romagna accende i fari sull'energia pulita, in particolare sul fotovoltaico. A Bologna, ad esempio, la giunta punta a togliere i vincoli sulll'installazione dei pannelli sui tetti, ricevendo il plauso dell'Ascom. Pannelli solari da balcone: cosa sono e come funzionano A livello regionale, la Giunta, con una delibera, ha fissato i criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, con l'obiettivo, spiegano dalla Regione, di garantire la loro massima diffusione tutelando, al contempo, i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale. Il provvedimento, delineato per assicurare la possibilità di investire in energia pulita in armonia con il territorio, sarà ora al vaglio dell'Assemblea Legislativa. Pesaro, con le mini-pale eoliche in giardino il barista geniale azzera la bollette Gli impianti agrivoltaici e nelle cave In particolare il testo della Giunta stabilisce che, ove le aree siano interessate da coltivazioni certificate, vengano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici ed è prevista la possibilità di inserire gli impianti nelle cave dismesse, o recuperate, salvaguardando anche in questo caso i corridoi ecologici e le produzioni di pregio. Il fotovoltaico flottante al 70% Nelle aree che hanno...