La pizza più cara in Italia è in Emilia Romagna: ecco in quale città

Reggio Emilia, 10 maggio 2025 – Se siete di passaggio a Reggio Emilia e vi viene voglia di un pizza, quasi quasi è meglio recarsi… al ristorante. Non certo per la qualità del prodotto che, come dimostra la pluripremiata Piccola Piedigrotta (da anni nella classifica 50 Top pizza in Italia), è molto alta, ma bensì per il costo di un pasto in pizzeria, che si avvicina a quello di un pasto composto da un primo o un secondo piatto.

Infatti, secondo uno studio effettuato dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), la pizza più cara in Italia oggi viene servita a Reggio Emilia, dove il costo medio di un pasto in pizzeria (che include una pizza e una bevanda, oltre al coperto e servizio se previsti) si attesta a 17,58 euro. Un vero e proprio salasso per le famiglie se si pensa che il costo di questa pietanza, forse la più amata dagli italiani, è salito nel nostro Paese del 18,3% negli ultimi sei anni, attestandosi a una media di 12,14 euro a persona.

Analizzando i dati Istat pubblicati dal Mimit (in cui si considera la pizza più venduta negli esercizi commerciali presi come riferimento, in genere la margherita), dopo Reggio Emilia, al secondo posto si piazza Siena, con una media di 17,24 euro per pasto. Al terzo posto Macerata con 16,25 euro in media. Altra sorpresa sul lato opposto della classifica: la città con la pizza più economica non è infatti Napoli, come ci si potrebbe attendere, ma Livorno, con un costo medio di 8,75 euro a pasto, preceduta da Reggio Calabria (9,15 euro), Pescara (9,37 euro) e Catanzaro (9,96 euro), uniche province con una spesa inferiore ai 10 euro a consumazione.

Come dicevamo Reggio Emilia è la città dove si trova la pluripremiata Piccola Piedigrotta, che da anni entra nell’ambita classifica 50 Top pizza, considerata una delle guide più influenti nel mondo della pizza. Nel 2024 il locale guidato da Giovanni Mandara si è piazzato al 58esimo posto.