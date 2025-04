Ponti 25 aprile e 1 maggio, l’Emilia-Romagna al top per le vacanze

Bologna, 23 aprile 2025 – C’è anche l’Emilia Romagna nella top 10 delle regioni più cercate sul web per i ponti, posizionandosi al settimo posto. In particolare con il beltempo, le località di mare sono le più quotate: dunque Rimini e Riccione sono in terza e quarta posizione nella classifica delle località preferite dagli utenti. Questi sono i risultati delle ricerche effettuate sul web per individuare le tendenze di ricerca legate ai ponti primaverili del 25 aprile e del primo maggio 2025, che l’Osservatorio Telepass ha commissionato a Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing.

Quante sono state le ricerche online

Nella ricerca, sono stati messi a confronto i dati raccolti in due periodi: tra giugno 2023 e marzo 2024 e tra giugno 2024 e marzo 2025. È spiccata la propensione alla pianificazione da parte dei viaggiatori italiani – confermata da un incremento del 7% nelle ricerche, che superano il milione – ma anche una marcata preferenza per le destinazioni nazionali (l’87% delle ricerche) e una notevole flessibilità nelle modalità di spostamento. Nel confronto tra i periodi analizzati, le ricerche online hanno mostrato un incremento del 7%, passando da 988 mila a quasi 1 milione e 100 mila interrogazioni sui motori di ricerca.

La classifica di regioni e località italiane secondo Telepass

Cosa cercano gli utenti

Durante il loro controllo di spesa e la fase di pianificazione, gli utenti cercano vacanze brevi, destinazioni italiane e soluzioni di viaggio intelligenti e flessibili. Se l’Italia rimane la meta preferita, le ricerche si sono concentrate soprattutto sulle località italiane, protagoniste del 87% delle ricerche online, seguite con largo distacco dalla Spagna (4%) e dall’Egitto (2%).

La classifica delle destinazioni più cercate per i ponti del 2025 è dominata da località balneari e città d’arte. La località italiana più cercata sul web è Ischia (21%), seguita da Roma (17%), Rimini (10%) e Riccione (7%). La regione più cercata come destinazione dei ponti, invece, è la Sicilia (47%), seguita da Toscana (13%) e Campania (10%).

I mezzi di trasporto più gettonati

Se si guarda invece ai mezzi di trasporto, l’auto rimane quello dominante per i viaggi brevi e medi, ma le ricerche con keyword come “voli”, “traffico” e “treni” suggeriscono che gli utenti considerano alternative come il trasporto aereo e ferroviario.

Un dato rilevante riguarda il traffico aereo: il 49% delle ricerche relative agli spostamenti riguarda i voli, con una netta concentrazione sul breve raggio e sulle destinazioni nazionali, un segnale chiaro dell’interesse per soluzioni rapide e agili, perfettamente in linea la mobilità integrata. Le ricerche sui voli crescono progressivamente avvicinandosi ai ponti, con un picco di quasi +50% tra gennaio e marzo.

Seguono le ricerche relative alle “crociere”, pari al 39% del totale. Tra le ricerche, inoltre, emerge una forte attenzione verso le “offerte” (oltre 55.000 ricerche nel trimestre) e la ricerca di “idee viaggio” (oltre 51.000), a testimonianza di come gli italiani mostrino una propensione a pianificare vacanze che coniughino convenienza a nuove mete da visitare. Interessante anche la rilevanza del meteo e delle ferie scolastiche, ovvero su come far quadrare le ferie con i ponti stabiliti dalle scuole.

“Gli italiani non hanno perso la voglia di partire”

Secondo Aldo Agostinelli, Chief Consumer (B2C) Revenues Officer di Telepass, l’Osservatorio nasce “come una piattaforma di raccolta, analisi e divulgazione di dati per offrire una lettura puntuale e aggiornata delle dinamiche legate alla mobilità urbana ed extra-urbana in Italia — le sue parole — Attraverso l’elaborazione di insight provenienti dall’ecosistema Telepass e da fonti esterne qualificate, vogliamo valorizzare contenuti e tendenze che riguardano gli spostamenti quotidiani, i flussi turistici, le nuove modalità di viaggio e l’evoluzione dei comportamenti degli utenti”. E ancora: “Questi dati ci dicono che gli italiani non hanno perso la voglia di partire, ma lo fanno con maggiore attenzione ai costi, al tempo e alla flessibilità di spostamento”, conclude.